Die Ausgangsposition: Nach der Bundesliganiederlage gegen RB Leipzig wurde der BVB als "Scheinriese" bezeichnet, weil die Borussia gegen vermeintlich schwache Gegner gut aussehe, in Spitzenspielen aber ihre Grenzen aufgezeigt bekäme. Dieses Narrativ dürfte schon wieder auserzählt sein. Apoel zeigte, dass es keines Topteams bedarf, um der Borussia Probleme zu bereiten.

Der Rückkehrer: Marcel Schmelzer kam zu seinem zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Anfang September hatte sich der BVB-Kapitän bei einem Foul des Freiburgers Yoric Ravet einen Bänderteilriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Gegen Apoel feierte er sein Comeback und stand direkt in der Startelf.

Das Ergebnis: In Europa läuft es einfach nicht für den BVB. Mehr als ein sehr zähes 1:1 war nicht drin. Hier geht's zum Spielbericht.

So gut wie raus: Mit jeweils null Punkten auf dem Konto begegneten sich Nikosia und Dortmund auf (Hühner-)Augenhöhe am Tabellenende in Gruppe H. Daran hat sich nichts geändert. Um doch noch die K.o.-Runde zu erreichen, braucht der BVB ein kleines Wunder, da sich Real Madrid und Tottenham Hotspur im Parallelspiel ebenfalls 1:1 trennten. Damit haben die Königlichen und die Spurs je sieben Punkte auf dem Konto. Sollten beide erwartungsgemäß gegen Apoel gewinnen, müsste die Borussia alle drei noch ausstehenden Spiele gewinnen, auf einen Sieger zwischen Real und Tottenham hoffen und den Verlierer der Partie mit mehr als zwei Toren Unterschied besiegen. In diesem Satz steckt sehr viel Konjunktiv.

1 - Mit 1 Punkt nach 3 Spielen erreichte nur eine deutsche Mannschaft in der CL noch die K.o.-Runde: @werderbremen 2005/06. Hoffnung. — OptaFranz (@OptaFranz) 17. Oktober 2017

Die erste Hälfte: Hätten wir uns getrost sparen können. Von schnellem und vertikalem Dortmunder Kombinationsspiel war nichts zu sehen, der BVB kam gegen einen tief stehenden Gegner zu keiner hochkarätigen Torchance. Die besseren Möglichkeiten hatten die Gastgeber, wenn sie sich mal aus der eigenen Hälfte trauten. Igor de Camargo vergab die aussichtsreichste Gelegenheit nach guter Vorarbeit von Lorenzo Ebecilio (16. Minute). Weil er nach seinem Abschluss am kurzen Pfosten unglücklich fiel und sich dabei verletzte, musste der ehemalige Gladbacher nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Kurz vor der Pause erwischte es auch Apoel-Schlussmann Boy Watermann, der sich nach einem Zusammenprall mit Pierre-Emerick Aubameyang verletzte und mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz musste (45.).

Richtig schwacher Auftritt des #BVB . Hoffe die fangen sich in der Halbzeit. Sonst heißt es: CL ade! #apnbvb — Jöbo1909 (@jogerhard) 17. Oktober 2017

Die zweite Hälfte: Brachte keine deutliche Verbesserung, dafür aber Tore. Apoel ging nach einem Doppelpatzer von Roman Bürki in Führung, der eingewechselte Mickaël Poté staubte zum 1:0 ab (62.). Fünf Minuten später traf Sokratis nach einer Flanke von Mario Götze zum Ausgleich. Zum Auswärtssieg reichte es nicht, weil Shinji Kagawa kurz nach dem 1:1 nur die Latte traf und Aubameyang in der Nachspielzeit per Kopf an Ersatzkeeper Raúl Goudiño und dem Pfosten scheiterte.

Der doppelte Bürki: Viel schlechter als in der Szene vor Apoels Führungstreffer kann ein Torwart kaum aussehen. Zunächst spielte Bürki den Ball unbedrängt in die Füße von Ebecilio, dann ließ er dessen Schuss nach vorne prallen und wurde zum krönenden Abschluss von Poté umkurvt, der zum 1:0 ins leere Tor einschob. Trainer Peter Bosz stellte sich trotz der Fehler demonstrativ vor den Schweizer Keeper, der mit Sicherheit nicht die alleinige Schuld am schlechten Ergebnis und der insgesamt schwachen Mannschaftsleistung trägt.

"Roman hat uns diese Saison schon oft geholfen und war sehr entscheidend. Wir dürfen ihm jetzt keinen Vorwurf machen!" #Bosz #APNBVB 1-1 pic.twitter.com/ljtAzw0urm — Borussia Dortmund (@BVB) 17. Oktober 2017

Wandervogel: Torschütze Poté ist mit 21 Treffern nicht nur der Rekordtorjäger von Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga, er hat auch eine bewegte Transfergeschichte hinter sich: 2014 wechselte er erstmals nach Nikosia, allerdings nicht zu Apoel, sondern zum Stadtrivalen Omonia. Von dort ging es nach einer Saison in die Türkei zu Adana Demirspor, bevor er in diesem Jahr bei Apoel landete. Angesichts der nach wie vor angespannten politischen Lage im geteilten Zypern ein durchaus bemerkenswerter Karriereweg.

Apoel Nikosia - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

1:0 Poté (62.)

1:1 Sokratis (67.)

Apoel: Waterman (45. Goudiño) - Roberto Lago, Rueda, Merkis, Vouros - Vinícius, Morais - Aloneftis, Ebecilio (72. Sallai), Zahid - De Camargo (30. Poté)

Dortmund: Bürki - Schmelzer (73. Philipp), Toprak (60. Toljan), Sokratis, Bartra - Weigl, Kagawa, Götze - Pulisic, Aubameyang, Yarmolenko (82. Isak)

Schiedsrichter: Aleksei Kulbakov

Gelbe Karten: Ebecilio, Poté, Sallai - Toljan, Weigl, Sokratis

Zuschauer: 15.604