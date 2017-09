Dortmunds Sieg beim HSV Die Bosz-Transformation

Borussias Bollwerk: Mit null Gegentoren nach fünf Spieltagen hat der BVB einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Seine ehemalige Bestmarke (381 Minuten) datiert aus der Spielzeit 2001/2002. An dessen Ende durfte Dortmund die Meisterschaft feiern. Auch, dass die Borussen an den ersten fünf Spieltagen ununterbrochen Erster sind, ist einmalig in der Klubgeschichte. Es gibt schlechtere Wege, um in eine Bundesliga-Saison zu starten.

Das Ergebnis: Dortmund spielte anders als sonst, gewann gegen den HSV aber trotzdem souverän 3:0 (1:0). Hier geht es zur Meldung.

"Hamburgs Perle": Zwar setzte es für den HSV eine Niederlage. Doch mit seinem offensiven Pressing zwang er den BVB zumindest zu einer Abkehr vom typischen Ballbesitzfußball ("nur" 54:46 Prozent), den Thomas Tuchel einst etabliert hatte und Neu-Trainer Peter Bosz noch verfeinern will. Doch dieses Mal stolperten die Schwarz-Gelben nicht in Hamburg. Das war schon mal anders: Seit der Saison 2012/2013 gewann der HSV fünf Mal gegen seinen vermeintlichen Lieblingsgegner BVB, gegen keinen anderen Ligakonkurrenten gelang dies häufiger. Die Dortmunder verloren in diesem Zeitraum einzig gegen die Bayern (ebenfalls fünf Mal) genauso oft.

Erste Hälfte: Zwar liefen die Hausherren den BVB mutig in deren Hälfte an, doch Zählbares sprang für den HSV nicht heraus. Die aussichtsreichste Gelegenheit vergab André Hahn, der mit einem Kopfball an Roman Bürki scheiterte (31. Minute). Die freien Räume nutzte Dortmund, um sich eine Vielzahl an Konterchancen zu erspielen. Eine davon nutzte Shinji Kagawa zum Führungstreffer. Seine Teamkollegen Pulisic (8./33.), Aubameyang (16.) und Piszczek (21.) hatten bei ihren Versuchen weniger Glück.

Wer ist hier der Bosz? Dortmunds neuer Coach gilt als dogmatischer Verfechter der holländischen Fußballphilosophie. Erdrückender Ballbesitz und ein 4-3-3-System gehören dabei zum Grundrepertoire - eigentlich. In Hamburg stellte sein Team allerdings auch eindrucksvoll seine Qualitäten im Umschaltspiel unter Beweis. Bosz wird diese neue Facette ebenso wenig stören wie der Fakt, dass er (eigentlich ebenfalls gegen seine Überzeugungen) in Dortmunds zweiter Englischer Woche in Folge das Personal rotierte. Als "Trostpflaster" erzielte Nutznießer Kagawa das wichtige Führungstor. So lässt man sich doch sicher gerne eines Besseren belehren, oder?

Zweite Hälfte: Wieder präsentierten sich die Hamburger laufstark und einsatzfreudig. Doch wieder belohnte sich der HSV für seinen Aufwand nicht: Weil Mergim Mavraj (54.) das BVB-Tor genau wie André Hahn (72.) knapp verpasste, sorgte Pierre-Emerick Aubameyang per Abstauber für die Vorentscheidung (63.). Der Gabuner vergab kurz darauf das 3:0, als er den Ball aus elf Metern freistehend am Hamburger Kasten vorbeischob (76.). Besser machte es Christian Pulisic auf Zuspiel von Mo Dahoud (79.) zum 3:0-Endstand.

"Senior" Salihovic: HSV-Coach Markus Gisdol hatte sich dazu entschieden, am Weltkindertag dem erfahrenen Zugang Sejad Salihovic zu seinem Startelf-Debüt zu verhelfen. Der 32-Jährige war zuletzt vertragslos, lieferte dennoch eine solide Leistung ab. Dem ehemaligen Berliner und Hoffenheimer fehlt mittlerweile zwar die Antrittsschnelligkeit, um auf dem Flügel zu wirbeln. Allerdings deutete er an, dass er mit seiner Ruhe am Ball und seinem starken linken Fuß das Hamburger Spiel auch aus dem Zentrum bereichern kann. 68 Prozent seiner Zuspiele kamen an, mit sieben Flanken schlug er die meisten Bälle aller Hamburger in die Gefahrenzone. Nach 70 Minuten war sein erster Arbeitstag vor heimischem Publikum beendet.

Mahnender Mäzen: Vor dem 3:1-Auswärtssieg in Köln hatte HSV-Investor Klaus-Michael Kühne verbal ausgeteilt und einige seiner Akteure als "Luschen" tituliert. Die Ansage saß - der HSV lieferte mit Siegen. Zuletzt verlor er aber wieder zweimal. So könnte sich der Logistik-Milliardär berufen gefühlt haben, mit kritischen Tönen abermals Kräfte freizusetzen. Doch seine Ankündigung, sein finanzielles Engagement vorerst auf Eis zu legen, wirkte sich diesmal nicht positiv aus. Zumindest aufs Ergebnis, Dortmunds Trainer Peter Bosz lobte den HSV im Anschluss als bisher schwersten Gegner. Immerhin.

Hamburger SV - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

0:1 Kagawa (24.)

0:2 Aubameyang (63.)

0:3 Pulisic (79.)

Hamburg: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Sakai (48. Santos) - Gideon Jung - Walace, Salihovic (70. Waldschmidt) - Hahn, Wood (84. Janjicic), Holtby

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Toprak, Zagadou (84. Bruun Larsen) - Sahin - Castro, Kagawa (66. Dahoud) - Jarmolenko (67. Philipp), Aubameyang, Pulisic

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Zuschauer: 52.962

Gelbe Karten: Papadopoulos (3), Sakai, Holtby -