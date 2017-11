Bayern München Douglas Costa wechselt für 46 Millionen Euro zu Juventus

Der brasilianische Nationalspieler Douglas Costa wird im kommenden Jahr fix vom FC Bayern München zu Juventus wechseln. Der aktuell an den italienischen Klub ausgeliehene Offensivspieler werde für eine Gesamtsumme von 46 Millionen Euro transferiert, sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge.

So viel haben die Münchner noch nie für einen Spieler bekommen. Bislang galt Toni Kroos als teuerster Abgang. Für den deutschen Nationalspieler hatten die Bayern 2014 laut Medienberichten 30 Millionen Euro von Real Madrid kassiert.

Der 27 Jahre alte Costa war im Sommer 2015 von Schachtjor Donezk für 30 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Nur im ersten Jahr konnte der schnelle Flügelspieler die sportlichen Hoffnungen erfüllen. Der Vertrag von Costa in München lief eigentlich noch bis 2020.

Der Transfer kommt überraschend: Costa hat in dieser Saison erst zwei Partien in der Serie A für Juve über 90 Minuten bestritten und war fünfmal eingewechselt worden. Coach Massimiliano Allegri hatte im Oktober gesagt, dass Costa noch Zeit benötige, um sich an den Fußball in Italien zu gewöhnen.