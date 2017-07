+++ Fußball-Transferticker +++ Douglas Costa vor Abflug, Gnabry auch

+++ BEWEGUNG BEI BAYERN +++

Abgang von Douglas Costa zu Juventus vor Abschluss

Der Wechsel von Bayerns Flügelspieler Douglas Costa zu Juventus steht kurz bevor. Die beiden Traditionsvereine würden sich in "konkreten und positiven Gesprächen" befinden, sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Vollzug könne er allerdings noch nicht vermelden. Costa, 26, habe dem FC Bayern mitgeteilt, "dass er wechseln möchte. Es gibt einen Betrag. Wenn dieser Betrag erreicht wird, sind wir bereit", sagte Rummenigge. Costa war 2015 für 35 Millionen Euro von Schachtjor Donezk nach München gewechselt und bestritt seitdem 50 Bundesligaspiele, ihm gelangen dabei acht Treffer und 20 Torvorlagen. Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis 2020. (mon/sid)

Gnabry wechselt ebenfalls

Wer dachte, dass der erst kürzlich von Werder Bremen verpflichtete Serge Gnabry Douglas Costa in München ersetzen würde, liegt falsch: Der U21-Europameister wird in der kommenden Saison wohl nicht für den Meister spielen. "Es ist bekannt, dass sich Serge lieber noch ein Jahr ausleihen lassen möchte, um dann zum FC Bayern zurückzukommen", sagte Rummenigge. Mit diesem Wunsch wären auch die Berater von Gnabry an den Verein herangetreten. Der Klub werde nun "die Situation bewerten". Die Bayern hatten den 21 Jahre alten Offensivspieler für acht Millionen Euro aus Bremen verpflichtet. Als Favorit für eine Ausleihe gilt 1899 Hoffenheim. (mon/sid)

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Geht Nastasic nach Rom?

Am Sonntag wurde der Wechsel von Antonio Rüdiger zum englischen Meister FC Chelsea verkündet, nun sucht die AS Rom einen Nachfolger für den deutschen Nationalspieler. Der Hauptstadtklub buhlt einem Bericht der italienischen Zeitung "Corriere dello Sport" zufolge um Schalkes Matija Nastasic. Der 24-Jährige sei "ein guter und erfahrener Spieler", zitiert die Zeitung Romas spanischen Sportdirektor Monchi. Der serbische Verteidiger steht seit Januar 2015 bei Schalke unter Vertrag, wo er bislang 39 Bundesligaspiele absolviert hat. (mon/sid)

Schalke will Oczipka

Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Bastian Oczipka zum FC Schalke nimmt Formen an. "Ja, Schalke hat ernsthaftes Interesse an ihm. Wir führen gerade intensive Gespräche", sagte Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner dem "Wiesbadener Kurier" und der "Bild"-Zeitung während des Trainingslagers in den USA. "Er hat uns gebeten, das Angebot zu prüfen. Er würde das gerne machen."

Der 28 Jahre alte Oczipka ist vertraglich noch bis 2018 an die Eintracht gebunden. Der Verein hat deshalb nur noch in diesem Sommer die Chance, eine Ablösesumme für den Linksverteidiger zu kassieren. Medienberichten zufolge verlangen die Frankfurter mindestens fünf Millionen Euro für den 2012 von Bayer Leverkusen verpflichteten Profi. Schalke sucht einen Ersatz für den zum FC Arsenal gewechselten Sead Kolasinac.

+++ FIX UND FERTIG +++

Frankfurt holt de Guzmán

Der Wechsel des niederländischen WM-Spielers Jonathan de Guzmán aus Neapel nach Frankfurt ist perfekt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler befindet sich zwar bereits seit dem vergangenen Donnerstag mit der Eintracht in den USA. Sämtliche Transfervereinbarungen und auch de Guzmáns Dreijahresvertrag konnten jedoch erst am Wochenende unterzeichnet werden. Das gaben die Frankfurter nun bekannt. De Guzmán, der zwischen 2013 und 2015 insgesamt 14 Länderspiele für die Elftal bestritt, spielte in seiner Karriere bereits in Spanien (RCD Mallorca, FC Villarreal), Großbritannien (Swansea City) und Italien (SSC Neapel, FC Carpi, Chievo Verona). Bei der WM 2014 in Brasilien gehörte er zum Aufgebot der Niederlande. (mon/dpa)

Lesen Sie hier die wichtigsten Transfers und Gerüchte von Sonntag, den 9. Juli.