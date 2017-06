+++ Fußball-Transferticker +++ Juventus will Costa, PSG Aubameyang nicht

+++ DA KÖNNTE WAS DRAN SEIN +++

Douglas Costa vor dem Abschied

Champions-League-Finalist Juventus Turin hat sein Interesse an Bayern Münchens Offensivspieler Douglas Costa bestätigt. "Costa ist ein Ziel für uns, er ist sehr gut", wird Juve-Trainer Massimiliano Allegri im "Corriere dello Sport" zitiert.

Verschiedene Medien berichten bereits von einer Einigung der "alten Dame" mit dem 26 Jahre alten Brasilianer. Offen ist allerdings noch die Ablöse. Bayern verlangt laut "Gazzetta dello Sport" angeblich 50 Millionen Euro für den Außenstürmer, Juve soll 35 Millionen Euro bieten.

Costa war 2015 für 35 Millionen Euro von Schachtjor Donezk nach München gewechselt. Nach einem tollen Start bei den Bayern hatte er zuletzt die Erwartungen nicht mehr erfüllen können. Der Vertrag des Nationalspielers, der bereits mehrmals mit einem Wechsel kokettiert hatte, läuft noch bis 2020. (aha/sid)

+++ DIE TÄGLICHE CHINA-MELDUNG +++

China statt Frankreich für Aubameyang?

Nur Gerüchte um Kölns Anthony Modeste sind derzeit verlässlicher als Wechsel-Spekulationen um BVB-Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang. Nach Informationen der "Sport Bild" hat Frankreichs Edel-Klub Paris Saint-Germain seine Bemühungen eingestellt, den Bundesliga-Torschützenkönig zu verpflichten. Stattdessen will Trainer Emery lieber einen klassischen Mittelstürmer in seinem Team sehen.

Damit erhalten die China-Spekulationen um Aubameyang wieder neue Nahrung. Angebote aus Fernost sind seit Wochen kolportiert. Am Ende passiert was ganz Verrücktes, und Aubameyang bleibt einfach in Dortmund. (aha)

+++ BESCHLOSSENE SACHE +++

Sunjic wechselt nach Russland

Toni Sunjic wechselt vom VfB Stuttgart nach Russland zu Dynamo Moskau. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger war zuletzt bereits von den Schwaben an US Palermo ausgeliehen. Über die Transfermodalitäten haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart.

Sunjic war 2015 vom russischen Klub Kuban Krasnodar zum VfB gewechselt, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen. "Toni hatte in Stuttgart keine leichte Zeit. Er hat sich aber als tadelloser Sportsmann gezeigt", sagte Sportvorstand Jan Schindelmeiser. (aha/sid)