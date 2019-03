1. Als Außenseiter spielt Deutschland besser

Vier Jahre lang war Joachim Löw der Gejagte. Gegen den Weltmeister von 2014 verbarrikadierte sich fast jeder Gegner am eigenen Strafraum. Löw ließ sich immer komplexere Wege einfallen, wie seine Mannschaft die Bollwerke knacken sollte. Doch der Nationaltrainer verzettelte sich in seinem Ballbesitzfußball, vergaß die Defensive und das Tempo.

Das frühe Ausscheiden in Russland nahm Löw den Nimbus des Weltmeisters. Noch vor zwölf Monaten wäre Deutschland als Favorit gegen die Niederlande ins Spiel gegangen. Nun können sie selbst als Außenseiter auftreten. Löws Elf zog sich nach der frühen Führung im 5-2-3 zurück, lauerte auf Ballgewinne und schnelle Konter. Sie gibt im fremden Stadion schon einmal die Zügel aus der Hand; eine völlig neue Facette im deutschen Spiel.

DPA Die deutschen Torschützen Serge Gnabry und (l.) und Leroy Sané (r.)

Diese Idee ging auf, vor allem dank des temporeichen Sturms. Leroy Sané und Serge Gnabry bewiesen bereits in den vergangenen Monaten, dass sie in der Spitze harmonieren. Die WM-Abstinenzler zeigten gegen die Niederlande gefühlt mehr Dribblings und Läufe in die Tiefe als alle deutschen Spieler, die in Russland dabei waren. Leon Goretzka ergänzte das Duo mit seinen defensiven Fähigkeiten. Alle drei Spieler bieten das Tempo, das dem deutschen Spiel bei der WM gefehlt hat - und das Deutschland als Außenseiter nun wieder verstärkt ausspielen kann.

2. Nico Schulz ist der große Gewinner seit der WM

Die Dauerbaustelle Linksverteidiger war lange Zeit ein Projekt, dem sich der Bundestrainer nur widerwillig annahm. Jonas Hector war als solider Mann ohne große Eigenschaften gesetzt, dahinter sprach Joachim Löw dem Herthaner Marvin Plattenhardt bereits ein halbes Jahr vor WM-Beginn einen Kaderplatz zu. Hätte er auf dieser schwächsten Feldspielerposition in seinem Team einen Wettbewerb ausgerufen, wäre bereits im Sommer 2018 Nico Schulz als bester Verteidiger der Bundesligarückrunde dabei gewesen.

SASCHA STEINBACH/EPA-EFE/REX Nico Schulz erzielte den Siegtreffer

So kam der schnelle Hoffenheimer Außenspieler erst nach der WM zu seinen Einsätzen und überzeugte sofort. Als Verteidiger mit Offensivdrang in einer verstärkten Fünferkette oder als vorgerückter Mann mit Drang nach vorne bei einer Dreierabwehr ist er gleichermaßen stark. Bereits im ersten Testspiel gegen Peru traf er, gegen die Niederlande zeigte er nun sein bestes Länderspiel mit einem Assist und dem Siegtreffer in der 90. Minute. Binnen weniger Monate hat er für den größten Qualitätssprung auf einer Position im Nationalmannschaftsgefüge gesorgt.

3. Löw bleibt Löw - mit all seinen Schwächen

Im vergangenen Sommer beklagte sich Löw so manches Mal über das fehlende Glück seines Teams. Insofern war seine Analyse nach dem Spiel gegen die Niederlande folgerichtig: Diesmal sei es sein Team gewesen, das Fortuna auf seiner Seite hatte. Bereits vor der Pause musste Manuel Neuer zweimal parieren gegen den freistehenden Ryan Babel. Nach der Pause drehten die Niederländer den 0:2-Rückstand. Sie hätten gar in Führung gehen müssen. 8:0 betrug das Schussverhältnis zwischen der 46. und der 80. Minute.

Schuld war eine Systemumstellung, die Niederlandes Coach Ronald Koeman in der Pause vornahm. Er löste die Viererkette auf, ließ die Außenverteidiger weiter vor- und die Außenstürmer einrücken. Deutschlands Dreier-Sturm erhielt keinen Zugriff mehr auf den gegnerischen Spielaufbau, die Niederländer knackten die deutsche Defensive über die Flügel.

Und Löw? Er reagierte erst spät. Ilkay Gündogan kam in der 70. Minute, Marco Reus gar erst in der 88. Beide waren zwar am späten Siegtreffer beteiligt. Dieser war, wie Löw selber zugab, aber eher "Spielglück" nach einer schwachen zweiten Halbzeit.

Dass Löw selten einen Plan B in der Tasche hat, wenn sein Plan A nicht funktioniert, weiß man spätestens seit dem Aus bei der EM 2012 gegen Italien. Evident war das Problem auch in Russland. Dass die Niederlande nun bereits zum zweiten Mal binnen sechs Monaten einen 0:2-Rückstand gegen Deutschland drehen, beweist: Taktisch auf den Gegner zu reagieren bleibt Löws Schwachstelle. So manches bleibt eben trotz Umbruch beim Alten.