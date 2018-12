1. Der Videobeweis hat Mitschuld an der Bremer Niederlage

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen war gerade sieben Minuten alt, als Paco Alcácer von Raphael Guerreiro auf links steil geschickt wurde und allein aufs Tor zuging. Der Spanier überlupfte Werder-Torwart Jiri Pavlenka. Davy Klaassen rettete mit einer waghalsigen Aktion auf der Linie. Im Anschluss rutschte Klaassen gegen die Torbefestigung und zog sich dabei eine Prellung zu, wegen der er in der 18. Minute ausgewechselt werden musste.

So etwas kann immer passieren, in dieser Szene hätte es aber nicht passieren müssen. Alcácer stand beim Pass von Guerreiro im Abseits. Das Schiedsrichtergespann ließ weiterlaufen - wahrscheinlich, weil es seit Einführung des Video Assistant Referee (VAR) die Ansage gibt, strittige Situationen zunächst zu Ende spielen zu lassen, weil man Tore im Zweifel auch im Nachhinein noch aberkennen kann. Klaassen wurde diese Auslegung zum Verhängnis.

Es lässt sich nicht sagen, ob Werder mit Klaassen gegen die starken Dortmunder ein besseres Ergebnis erzielt hätte. Aber der Niederländer ist fraglos ein wichtiger Bestandteil des Bremer Spiels - gerade im defensiven Umschaltverhalten, das Werder gegen den BVB in der Folge große Probleme bereitete. Dass sich Klaassen verletzte, war Pech: Doch dass es überhaupt zu der Situation kam, hätte vermieden werden können. Allerdings ist den Unparteiischen kein Vorwurf zu machen, weil sie die Regel so auslegten, wie es gewollt ist. Vielmehr ist es damit ein Problem der neuen Richtlinie durch den Videobeweis.

2. Marco Reus ist der beste deutsche Fußballer

DPA Marco Reus (l.) und Paco Alcácer (r.)

Sechs Schüsse, ein Tor, dazu eine Passquote von mehr als 95 Prozent in der gegnerischen Hälfte - und das bei einer Reihe technisch anspruchsvoller Kombinationen in höchstem Tempo. Marco Reus hat gegen Werder Bremen mal wieder gezeigt, dass er im Moment der beste deutsche Fußballer ist.

Für die überragende Hinrunde des BVB, die das Team von Lucien Favre auf dem ersten Tabellenplatz abschließen wird, ist Kapitän Reus ein entscheidender Faktor. Der 29-Jährige ist verletzungsfrei, hat alle 15 Saisonspiele bestritten und ist mit zehn Toren und acht Assists Top-Scorer der Bundesliga.

Besonders beeindruckend war gegen Bremen das Zusammenspiel und nahezu blinde Verständnis zwischen Reus und Alcácer, die immer genau die Räume besetzten, die der jeweils andere durch seine Laufwege öffnete. In dieser Form wäre Reus für jeden Verein der Welt eine Verstärkung.

3. Bayern braucht Kimmich als Rechtsverteidiger

Getty Images Joshua Kimmich (l.) und Leon Goretzka (r.)

Kaum hatte Bayern-Trainer Niko Kovac sein System nach dem 3:3 gegen Düsseldorf auf zwei defensive Mittelfeldspieler umgestellt, war mehr Stabilität im Spiel der Münchner gegeben. Mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka war die neue Mittelfeldzentrale gefunden. Durch die Verletzung von Thiago und das Formtief von Javi Martínez von der Rechtsverteidigerposition nach vorne gespült, schien Kimmich in seiner Lieblingsrolle aus Jugendzeiten gesetzt - für die Gegenwart und erst recht für die Zukunft.

Doch kaum ist Thiago wieder spielfähig, zeigt sich, dass die Münchner mit Thiago im Mittelfeld und Kimmich auf der rechten Seite weitaus mehr Schlagkraft entwickeln, als mit dem deutschen Nationalspieler in zentraler Position und Rafinha in der Abwehr. Beim 4:0 (2:0) in Hannover glänzten Thiago mit 166 (!) Ballaktionen und Kimmich mit einem Tor und zwei Vorlagen. Wenn die Münchner national und international in dieser Spielzeit noch angreifen möchten, brauchen sie Thiago und Kimmich dort, wo sie der Mannschaft am meisten helfen. Gemeinsam, und nicht als Konkurrenten im Mittelfeld.