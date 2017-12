Dritte Liga Magdeburg als Spitzenreiter in die Winterpause

Der 1. FC Magdeburg überwintert als Tabellenführer der dritten Liga. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gewann ihr Heimspiel gegen die SpVgg Großaspach 3:0 (3:0). Die Magdeburger (46 Punkte) nutzten mit dem fünften Sieg in Serie auch den 0:0-Patzer des SC Paderborn (44) vom Vorabend gegen den Halleschen FC und zogen mit zwei Punkten Vorsprung am ehemaligen Erstligisten vorbei auf Platz eins.

Zudem wuchs der Vorsprung auf den dritten und damit den Relegationsaufstiegsrang weiter an: Der SV Wehen Wiesbaden kassierte eine 3:4-Niederlage beim FC Carl Zeiss Jena und bleibt bei 36 Punkten. Mit Hansa Rostock (34) verlor auch der Tabellenvierte seine Partie des 20. Spieltags. Die Norddeutschen kassierten ein 0:3 gegen die Sportfreunde Lotte.

Magdeburgs Tore beim 3:0-Erfolg erzielten Michel Niemeyer (7. Minute), Christian Beck (12.) und Julius Düker (29.). Beck und Niemeyer sind mit bisher sechs Saisontreffer die erfolgreichsten des Klubs.

Der 1. FCM zählt zu den erfolgreichsten Vereinen des DDR-Fußballs. Als einzige Mannschaft der DDR gewann der Klub den Europapokal der Pokalsieger. Nach der Wende verpasste der Verein den Sprung in den bezahlten Fußball und spielte von 1990 bis 2015 im Amateurbereich. Unter Trainer Härtel stieg Magdeburg in der Saison 2014/2015 in die dritte Liga auf. In den beiden vergangenen Spielzeiten wurde das Team jeweils Vierter.