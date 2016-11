Ost-Derby in Magdeburg Ausflippen auf Bewährung

Joachim Streich dürften noch immer die Ohren geklingelt haben, als er in der Halbzeitpause zum Experteninterview mit der ARD auf den Rasen des Magdeburger Stadions gebeten wurde. Streich ist eine Klublegende, sowohl bei Hansa Rostock, vor allem aber beim 1. FC Magdeburg, für den er ab 1975 in 237 Spielen 171 Tore schoss.

In der Gegenwart spielen die Magdeburger in der Dritten Liga, aber diese Stadt ist weiterhin so verliebt in ihren Verein, dass die Stimmung zu glorreichen Streich-Zeiten auch nicht besser gewesen sein dürfte als beim Heimspiel gegen Hansa Rostock. 21.001 Zuschauer sorgten für eine spektakuläre Atmosphäre, wie sie in vielen Erstligastadien nicht zu finden ist. Und in dieser ersten Halbzeit auch für eine friedliche und pyrofreie Stimmung.

Gerade gönnte sich das Stadion also eine kleine Pause, da kündigte der ARD-Mann den Experten Streich als einen "echten Spitzensportler" an. Und Streich? Zündete sich erstmal eine Zigarette an.

War es nun die Schuld des früheren Torjägers, dass es zu Beginn der zweiten Halbzeit dann doch brannte im Rostocker Auswärtsblock? Natürlich nicht. Der durfte beobachten, wie im kompletten Block der 2300 mitgereisten Anhänger von der Ostseeküste rote Leuchtkerzen und Pyrofackeln entzündet wurden und ein paar kleinere Raketen unter das Dach flogen (aber noch in der Luft verglühten). Nebeltöpfe tauchten innerhalb von wenigen Minuten das Stadion in eine graue Suppe. Der Schiedsrichter mit dem zu diesen Szenen so wunderbar passenden Namen Benjamin Brand musste die Partie für sieben Minuten unterbrechen.

Hansa droht ein Geisterspiel

Wirklich gefährlich war das nicht, was im Rostocker Block passierte. Aber es wird die ewige Diskussion um Pyrotechnik und die flammenden Präsenz der Ultra-Szenen neu befeuern. Und es bringt beide Vereine zusätzlich in die Bredouille. Denn dieses Derby war ja kein normales Fußballspiel, sondern eine Partie unter Beobachtung. Die Magdeburger waren nach den Ausschreitungen ihrer Fans im Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt im August zu einer Strafzahlung in Höhe von 20.000 Euro und zwei Teilausschlüssen im eigenen Stadion verurteilt worden, hatten aber Berufung eingelegt. Darüber muss nun das DFB-Bundesgericht als nächsthöhere Instanz entscheiden. Die Rostocker spielen nach mehrfachem Fehlverhalten ihrer Fans auf Bewährung, die bis zum 28. Februar 2017 anhält. Kommt es bis dahin zu weiteren Ausschreitungen, droht Hansa ein Geisterspiel.

Deshalb hatten beide Vereine im Vorfeld den eigenen Anhang dringlich darauf hingewiesen, sich in diesem stets hitzigen Spiel vorbildlich zu benehmen. Nach Vorbild des DFB. Was erwartungsgemäß den aktiven Fans nicht passte, die Rostocker machten aus ihrem Marsch vom Bahnhof zum Stadion eine Demonstration gegen Kollektivstrafen. Motto: "laut, nüchtern und friedlich". Die Magdeburger Polizei, am Samstag mit zwei politischen Demonstrationen in der Stadt eh im Ausnahmezustand, hatte insgesamt 1000 Beamte im Einsatz und brachte den Auswärtsanhang ohne Zwischenfälle ins Stadion.

"Gelebtes Derby"

Als es dann kurz nach der Pause doch fackelte, zeigten sich die Magdeburger Ultras, steter Quell beeindruckender Lautstärke während der 90 Minuten, solidarisch und schickten Schmähgesänge in Richtung DFB. Für wenige Minuten spielte da nicht der 1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock, sondern die aktive Fanszene gegen den DFB. Ein ewiges Duell. Die Zündelei im Hansa-Block dürfte die Verantwortlichen beim Verband sicherlich nicht milder gestimmt haben mit ihren Klubs auf Bewährung.

Die Stimmung der Zuschauer färbte schließlich auch auf die Intensität der Spieler ab. Durch einen Treffer von Christian Beck war der Gastgeber kurz vor der Pause in Führung gegangen, und verteidigte das Ergebnis nach der gelb-roten Karte für Christopher Handke in der 65. Minute aufopferungsvoll. Bis sich Timo Gebhart in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem Kopf in eine Flanke schmiss und den Ausgleich köpfte. Der Magdeburger Anhang schwieg entsetzt, Rostock flippte aus. In einem anschließenden Handgemenge kassierte Torschütze Gebhart die zweite gelbe Karte, Magdeburgs Nils Butzen für eine Tätlichkeit an eben jenem Gebhart glatt Rot.

Magdeburgs Trainer Jens Härtel sprach danach diplomatisch von einem "gelebten Derby". Und Rostocks Christian Brand sagte, angesprochen auf eine mögliche Präventionsarbeit von der Seitenlinie, den schönsten Satz des Tages: "Ich als Trainer kann nichts gegen diese Rauchentwicklung machen." Die leidenschaftlichen Fans beider Klubs machten aus diesem Drittligaspiel ein ganz besonderes. Wie diese Leidenschaft ausgelebt wurde und was das für Konsequenzen für die Klubs hat, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.