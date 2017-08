Drogenhandel US-Ministerium beschuldigt Mexikos Fußballstar Márquez

Das US-Finanzministerium erhebt schwere Vorwürfe gegen den mexikanischen Fußballstar Rafael "Rafa" Márquez: Dem Kapitän der mexikanischen Nationalmannschaft wird zur Last gelegt, an einer großen Drogenorganisation beteiligt zu sein. Der 38-Jährige, so heißt es, zähle zu einem Kreis von 21 Personen, die ebenso wie 43 Tarnfirmen des mexikanischen Drogenkönigs Raul Flores Hernandez über mehrere Jahre beobachtet worden seien.

OFAC Kingpin action targets 22 Mexican Nationals & 43 entities—the largest Kingpin designation against a Mexican drug network pic.twitter.com/RaGfecYahf — Treasury Department (@USTreasury) 9. August 2017

Márquez soll laut den US-Behörden seit geraumer Zeit gute Beziehungen zu Hernandez unterhalten und für diesen in führender Position in den USA und möglicherweise auch in Europa viele Geschäfte abgewickelt haben. In Europa spielte der Abwehrspezialist für AS Monaco, den FC Barcelona und Hellas Verona. Seit Januar 2016 ist Marquez wieder in Mexiko für seinen Heimatklub Atlas Guadalajara aktiv.