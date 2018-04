"Sportstudio"-Moderatorin Hayali Blitz und Donner, bitte!

Für die Erwartungshaltung hat Dunja Hayali selbst gesorgt. Die ZDF-Journalistin hat sich in der Vergangenheit politisch positioniert, sie gibt der AfD und ihren unappetitlichen Twitter-Legionen offensiv Kontra, bei Ausländerfeindlichkeit und Flüchtlingspolitik hat sie ebenso Stellung bezogen wie bei der Ehe für alle.

Damit ist sie genau die Richtige für das "Aktuelle Sportstudio".

Wie bitte? Eine politisch wache Journalistin und das "Sportstudio", diese Sendung, die unter all den alten Tanten der alten Tante ZDF vielleicht die älteste ist? Samstags ab 23 Uhr geht sie auf Sendung, wenn jeder Fußballfan die Bundesliga-Ergebnisse schon seit Stunden in- und auswendig kennt und nur noch gespannt darauf wartet, welche Sorte Turnschuhe Sven Voss diesmal aufträgt. Wo Trainer, Profis und Funktionäre artig abgefragt und mit kleinen Spielchen molestiert werden und jeder kleine Beitrag mit Applaus des Publikums verabschiedet wird, bevor man mit der Torwand dann endlich ins Bett geschickt wird. Dazwischen noch 30 Sekunden Taktikanalyse.

Ja, genau, dafür. Denn das "Sportstudio" braucht diese Blutauffrischung dringend. Diese Sendung trägt schwer an der Tradition namens Rainer Günzler, Harry Valérien und Dieter Kürten. Sie war mal die Sendung, in der Uli Hoeneß und Christoph Daum ihre Hahnenkämpfe austragen durften, notdürftig geschlichtet von Moderator Bernd Heller. Sie war die Sendung, in der Kaiser Franz mit Valérien und Marcel Reif aneinandergeriet oder Hoeneß sich mit Michael Palme stritt.

Es war die Sendung, bei der man bei allen Showelementen gewiss sein konnte, dass es auch mal blitzt und donnert im Gespräch. Wenn irgendwo im Sportjournalismus früher überhaupt mal die Fetzen flogen, dann war es im "Sportstudio". Nicht immer, aber ab und zu. Dann kamen Günther Jauch und Johannes B. Kerner, Müller-Hohenstein und Voss. Und vorbei war es mit Blitz und Donner. Das "Sportstudio" ist seitdem eine Schönwettersendung. Und wenn die Sonne zu sehr scheint, hält man gerne ein Nickerchen.

Mit der Berufung von Hayali könnte sich das ändern, wahrscheinlich muss es sich auch ändern. Das "Sportstudio" hat gerade durch den späten Sendeplatz eigentlich die Chance, kritischer, bohrender zu sein als die Konkurrenz. Unangenehme Fragen zu stellen, den Gesprächspartnern ihre Phrasen nicht durchgehen zu lassen, nachzuhaken, das 1:0 mal 1:0 sein zu lassen. Die großen Zuschauermassen muss das "Sportstudio" nicht (mehr) bedienen, aber vielleicht diejenigen, die Hintergründe wollen. Bei aller Samstagsaktualität: Das "Sportstudio" hat eine ganze Woche Zeit, eine spannende, anspruchsvolle Sendung zu bauen. Und dazu noch eine nachfragende, kritische, manchmal gnadenlose Fragerin. Eine Marietta Slomka des Sportjournalismus, das wäre es doch.

Wer sich wie Hayali mit Verve mit der AfD anlegt, dem sollte es doch auch erst recht ein Vergnügen sein, Ralf Rangnick, Karl-Heinz Rummenigge und Clemens Tönnies unangenehme Fragen zu stellen. Jetzt muss sie es nur noch tun.