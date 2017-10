Dynamo Dresden Warum die Fans gerne das Doppelte bezahlten

Es gibt viele Gründe, die Dresdener Fanszene problematisch zu finden. Dass sich in ihr eine stattliche Anzahl an Hooligans und rechtsgerichteten Fans befindet, ist Fakt. Fakt ist aber auch, dass Tausende in Sippenhaft genommen werden, die als "ganz normale Fußballfans" wahrgenommen würden, wenn sie statt dem gelb-schwarzen Trikot der Dresdner eines der Dortmunder Borussen anhätten, bei denen die Probleme ja auch ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Fans gesetzt werden.

In Dresden sind Heimspiele Pflichtveranstaltungen - für den Rentner, der mit Rührung im Blick die Vereinshymne "12. Mann" mitsingt, bis zur Familie mit Kindern. Von dem jungen Mann mit Dreadlocks und dem Shirt "Love Dynamo, hate racism", der am Albertplatz in der alternativen Neustadt in die Straßenbahn steigt, bis zur Klientel aus dem Nobelviertel Weißer Hirsch, wo an den Laternenmasten ebenfalls die Dynamo-Aufkleber prangen. Als Volkspartei gilt, wer alle Bevölkerungsschichten anspricht. Somit wäre Dynamo ein Volksverein - bei Dynamo setzen sie auf die Mitbestimmung der Fans und Mitglieder. Und auf das, was den Verein seit 1953 ausmacht.

Die U17 trainiert Cristian Fiél, ein Ex-Profi, der den Fans im Gedächtnis geblieben ist. Typen wie Fiél strahlen etwas aus, das sie vom Gros der anderen Profis unterscheidet, die im einen Sommer kommen und im nächsten gehen. Der 37-Jährige spielte von 2010 bis 2015 für Dynamo, er kann genau beschreiben, was seinen Verein ausmacht. "Einmal waren wir fast schon abgestiegen und sind mit dem Bus zu einem Heimspiel gefahren. Da waren die Straßen voll mit Fans, alles leuchtete von den Bengalos. Tausende wollten uns zeigen, dass sie auf uns zählen. Wer da nicht rausgeht und sagt: 'Jetzt wollen wir's wissen', der hat seinen Beruf verfehlt", sagt er. "Tradition wird hier jeden Tag gelebt. Das merkt man schon, wenn man eine halbe Stunde durch die Stadt geht."

Oder wenn man mit dem Manager redet. Ralf Minge war bereits lange Jahre Dynamo-Fan, ehe er mit 19 Jahren erstmals für die erste Mannschaft auflief. Natürlich kann so jemand verstehen, dass Menschen, für die der Verein so wichtig ist, dass sie Mitglied werden, darüber mitreden wollen, was mit ihrer Herzensangelegenheit passiert. "Mittags ist Pressekonferenz, nachmittags triffst du die aktive Fanszene oder die Ultras und abends hast du noch Sponsorentreffen." Unnützer Ballast, würde man vielleicht anderswo sagen, schließlich könnte man in der Zeit jede Menge einsame Entscheidungen treffen.

"Ohne aktive Fanszene wären wir längst platt"

Dabei ist die Einbeziehung der Basis kein nettes Entgegenkommen. Sie ist im ureigenen Interesse eines Vereins, den es ohne seine Fans vielleicht nicht mehr gäbe - da unterscheidet sich Dynamo Dresden nicht von Union Berlin, dessen Fans die "Alte Försterei" in insgesamt 140.000 Stunden ehrenamtlicher Eigenarbeit umbauten.

Oder vom FC St. Pauli mit seiner "Retter"-Kampagne, die Millionen in die Kasse brachte. "Ohne die aktive Fanszene wären wir heute schon längst platt", sagt Minge. Da wäre das Benefizspiel gegen den FC Bayern im August 2015, damals stimmten auch alle Fanvertreter für eine Verdopplung der Ticketpreise. Ein Stehplatz kostete also 29, ein Sitzplatz bis zu 90 Euro - alles für Dynamo.

Genau wie bei den beiden Sonderumlagen, bei denen die Mitglieder fast einstimmig dafür stimmten, ihren eigenen Jahresmitgliedsbeitrag zu verdoppeln. Allein durch diese Aktion kamen noch mal 1,2 Millionen Euro in die Kassen. Wenn Minge die Einbeziehung der Fans so offensiv verteidigt, dann auch, weil sie sich nichts anmaßen, von dem sie nichts verstehen: Über Transfers entscheidet auch bei Dynamo nur die sportliche Leitung. Den Fans geht es um andere Dinge, um das, was den Verein ausmacht, was das Auf und Ab im Liga-Alltag überdauert.

Bisher hat die Basis noch nie ein Vorhaben scheitern lassen, das den Verein wirklich weiterbringt. So wird Dynamo sein Trainingszentrum ins Ostragehege verlegen. Das Areal ist die angestammte Heimat des kleineren Ortsrivalen DSC. Dass die Profis bessere Trainingsbedingungen brauchen, war aber auch den Dynamo-Fans klar. Und siehe da, es passierte etwas, das die Kinds, Hopps und Mateschitze der Liga wohl nie für möglich halten würden: 98 Prozent winkten auf der Mitgliederversammlung die Umzugspläne durch. Wenn man seine Basis als Basis sieht und sie nicht als "Kunden" entmündigt, dauert es vielleicht manchmal etwas länger, bis eine Entscheidung gefallen ist, doch dafür wird sie dann auch von allen mitgetragen.

Dies ist eine gekürzte Version des Textes. Die ungekürzte Version und viele weitere Texte lesen Sie im Buch "Fieberwahn" (192 Seiten) von Christoph Ruf, erschienen im Verlag Die Werkstatt.