2. Fußball-Bundesliga Dresdner Traumstart schockt Fortuna Düsseldorf

Fünf Tage vor dem Spitzenspiel bei Holstein Kiel steckt Verfolger Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga in der Krise. Die seit fünf Pflichtspielen sieglosen Rheinländer unterlagen am Montagabend Dynamo Dresden nach völlig verpatztem Beginn mit 1:3 (1:3) und verpassten durch die erste Heimniederlage seit fast acht Monaten die Rückkehr an die Tabellenspitze.

Die Dresdner hingegen feierten nach fünf Spielen ohne Punkte-Dreier den Anschluss an die rettenden Plätze. Vor 22 602 Zuschauern in der Esprit-Arena erzielten Marco Hartmann (4. Minute), Lucas Röser (6.) und Haris Duljevic (10.) die Treffer für die Gäste. Benito Raman (31.) traf für Fortuna.

Mit dem Start von drei Treffern nach zehn Minuten hatten die Gäste die Fortuna vollständig aus dem Konzept gebracht. Die Social-Media-Abteilung der Fortuna fragte zwar dann bei den Kollegen von Schalke 04 via Twitter nach: "Wir bräuchten ein paar Tipps", aber auch die Gelsenkirchener, die am Samstag bei Borussia Dortmund sogar einen Vier-Tore-Rückstand aufgeholt hatten, konnten nicht helfen.

Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 1:3 (1:3)

0:1 Hartmann (4.),

0:2 Röser (6.),

0:3 Duljevic (10.),

1:3 Raman (31.)

Düsseldorf: Wolf - Ayhan, Hoffmann, Bormuth - Schauerte, Fink (70. Nielsen), Schmitz, Gießelmann - Raman (69. Kujovic), Hennings, Usami (46. Lovren).

Dresden: Schwäbe - Seguin, Müller, Ballas, Heise - Hartmann - Duljevic (71. Möschl), Hauptmann (80. Konrad), Benatelli, Berko - Röser.

Schiedsrichter: Brand

Zuschauer: 22.000