Dynamo Dresden hat die Montagspartie des ersten Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga 1:0 (1:0) gegen den MSV Duisburg gewonnen. Das Tor des Tages erzielte vor 30.000 Zuschauern in der DDV-Arena Lucas Röser in der 39. Minute.

Ausgangspunkt des einzigen Treffers der Partie war Dresdens Trainer Uwe Neuhaus. Nachdem der Ball auf Höhe der Mittellinie zum Einwurf für die Gastgeber über die Linie rollte, reagierte der 58-Jährige als Erster und warf ihn sofort zu seinem Mittelfeldakteur Philip Heise.

DPA Dresdens Trainer Uwe Neuhaus

Dieser nutzte die gedankenschnelle Vorlage und brachte den Einwurf an den verdutzten Duisburgern vorbei zu Angreifer Lucas Röser. Dieser lief mit hoher Geschwindigkeit auf das Gästetor zu, ließ MSV-Verteidiger Dustin Bomheuer aussteigen und brachte den Ball vorbei am chancenlosen Torhüter Daniel Davari im Tor unter.

Es war die erste gefährliche Aktion der Gastgeber. Dresden agierte zwar optisch überlegen, die ersten beiden Chancen der Partie hatten aber die Gäste durch Borys Tashchy (11. und 20. Minute).

Der eingewechselte Ioannis Nikolaou (45.+3) und Moussa Koné (56.) vergaben die besten Dresdner Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen. Die Duisburger agierten in der zweiten Hälfte mutig, hatten in der 76. Minute aber Pech, als John Verhoek mit einem Schuss nur die Latte traf.

Der MSV Duisburg empfängt am kommenden Samstag den VfL Bochum (13 Uhr), Dresden tritt ebenfalls am Samstag bei Arminia Bielefeld (15.30 Uhr) an.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg 1:0 (1:0)

1:0 Röser (39.)

Dresden: Schubert - Müller, Durmic, Hamalainen - Wahlqvist, Ebert, Hartmann (44. Nikolaou), Heise - Koné, Röser (73. Atik), Duljevic (82. Benatelli)

Duisburg: Davari - Bomheuer, Nauber, Neumann - Wiegel (83. Oliveira Souza), Fröde, Schnellhardt (77. Gartner), Wolze - Stoppelkamp - Verhoek, Tashchy (60. Iljutcenko)

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Gelbe Karten: - / Bomheuer, Verhoek, Fröde

Zuschauer: 28.740

Die weiteren Ergebnisse:

Hamburger SV - Holstein Kiel 0:3 (0:0)

SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen 3:1 (0:0)

Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 2:1 (1:1)

VfL Bochum - 1. FC Köln 0:2 (0:1)

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 1:2 (1:1)

Union Berlin - Erzgebirge Aue 1:0 (0:0)

Darmstadt 98 - SC Paderborn 1:0 (0:0)

1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld 1:1 (1:1)