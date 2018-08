Zweitligist Dynamo Dresden Neuhaus muss schon nach zwei Spieltagen gehen

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat sich von seinem Trainer Uwe Neuhaus getrennt. Dies teilte der Verein mit. Mit dem 58-jährigen Neuhaus muss auch Co-Trainer Peter Nemeth gehen. Die Mannschaft soll zunächst von einem Interimstrainer betreut werden, der "zeitnah" präsentiert werden soll.

Dresden war im DFB-Pokal in der ersten Runde am Regionalligisten SV Rödinghausen gescheitert. In der Liga steht Dynamo mit einem Sieg und einer Niederlage auf dem neunten Platz.

Neuhaus hatte im Sommer 2015 in Dresden angeheuert und führte den Traditionsklub auf Anhieb von der 3. Liga wieder ins Bundesliga-Unterhaus, wo man als Aufsteiger die beste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte absolvierte.