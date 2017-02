Einreiseverbot Dwight Yorke darf nicht in die USA

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, ist dem ehemaligen Premier-League-Star Dwight Yorke die Einreise in die USA verweigert worden. Yorke, der 1999 mit Manchester United die Champions League gewonnen hatte, wollte von Doha über Miami in seine Heimat Trinidad und Tobago fliegen. Wegen eines zwei Jahre zurückliegenden Iran-Aufenthalts wurde er aber nicht an Bord der Maschine gelassen.

"Ich hatte schon eingecheckt und wollte gerade ins Flugzeug steigen, als ich von zwei Flughafenmitarbeitern gestoppt wurde. Ich habe mir gedacht: Was ist hier los?", berichtete Yorke. "Sie sagten mir, es gebe ein Problem mit meinem Visum, weil ich einen iranischen Stempel in meinem Pass habe. Ich habe dort an einem Legendenspiel teilgenommen und damals nicht einmal übernachtet."

Zu dem Vorfall kam es, obwohl das von Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern im Moment nicht in Kraft ist.

"Ich habe mich wie ein Krimineller gefühlt und konnte nicht glauben, was hier gerade passiert", sagte Yorke, der als TV-Experte in Katar gewesen war. "Ich wollte erklären, dass ich gar nicht in Doha lebe, sondern nur nach Hause will."

Laut eigener Aussage war Yorke unzählige Male in den USA und hatte bisher nie Probleme mit der Einreise.