Abstieg in die dritte Liga Nach zehn Jahren - Braunschweig trennt sich von Lieberknecht

Eintracht Braunschweig hat sich nach dem Zweitliga-Abstieg von seinem Trainer Torsten Lieberknecht getrennt. Der Coach erhalte keinen Vertrag für die dritte Liga, teilte der Klub mit. Das sei "die einvernehmliche Entscheidung" nach einem Gespräch der Verantwortlichen mit dem 44-Jährigen.

Lieberknecht, der nach dem Abstieg keinen gültig Vertrag mehr hatte, war fast auf den Tag genau zehn Jahre für die Niedersachsen tätig und hatte die Eintracht 2013 in die Bundesliga geführt. Am Sonntag hatte Braunschweig in Kiel 2:6 verloren und war damit auf den 17. Tabellenplatz zurückgefallen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

"Es ist ein schwerer Tag, mehr kann ich jetzt noch nicht dazu sagen, weil die Gefühlswelt noch komplett leer ist", sagte Lieberknecht nach dem Spiel in Kiel. Es sei die "schwärzeste Stunde" in seiner zehnjährigen Amtszeit gewesen.

Getty Images Torsten Lieberknecht wird von einem Fan getröstet

Am 12. Mai 2008 hatte der damals 34 Jahre alte Lieberknecht den Trainerjob von Benno Möhlmann in Braunschweig übernommen, der Klub gehörte zu diesem Zeitpunkt noch der Regionalliga Nord an. In seinem ersten Pflichtspiel als Braunschweiger Chefcoach holte Lieberknecht ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Es war der Beginn einer langen Zusammenarbeit, die bereits wenige Wochen später mit der Qualifikation für die neu gegründete dritte Liga erste Erfolge zeigte.

Es folgten weitere Aufstiege mit Lieberknecht: 2011 erreichte Braunschweig die zweite Liga. Zwei Jahre später stieg die Eintracht sogar in die Bundesliga auf, dort hielt sich der Verein aber nur ein Jahr. Danach gehörte Braunschweig zu den stärkeren Zweitliga-Teams, im vergangenen Jahr scheiterten Lieberknecht und sein Team erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg am erneuten Bundesliga-Aufstieg. Nun folgte der Abstieg in die dritte Liga.

Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold will in den nächsten zwei Wochen einen neuen Cheftrainer präsentieren.