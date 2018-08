Frankfurt im Europapokal Eintracht startet mit einem Geisterspiel

Das ist wirklich Pech für die Eintracht-Fans - da bekommen die Frankfurter Anhänger nach Jahren mal wieder Europapokal-Feeling geboten - und dann fängt es mit einem Geisterspiel an. Das Auswärtsspiel bei Olympique Marseille am 20. September findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Wegen schweren Fehlverhaltens seiner Fans in mehreren Fällen wurden die Franzosen im Juli zu einem Spiel ohne Publikum verurteilt. Dies ist nun genau die Partie gegen die SGE, wie die Ansetzung der Uefa am Freitagnachmittag ergab. Ein Geisterspiel in Marseille - das ist tatsächlich eine Strafe. Das erste Heimspiel hat die Eintracht am 4. Oktober gegen Lazio Rom.