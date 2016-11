Sieg gegen Köln Frankfurt gewinnt Duell der Überraschungsteams

Eintracht Frankfurt hat dem 1. FC Köln die zweite Saisonniederlage zugefügt. Der 21-jährige Mijat Gacinovic schoss die Eintracht mit seinem ersten Bundesligatreffer in der fünften Minute zum 1:0 (1:0)-Sieg über den FC.

Die Begegnung hatte das Potenzial zur heimlichen Top-Partie des Spieltags. Beide Teams übertrafen bislang sämtliche Erwartungen, die man vor der Saison an sie gestellt hatte. Auf dem Platz war das diesmal jedoch nur den Gastgebern anzumerken. Es dauerte keine fünf Minuten, da war der Eintracht bereits die Führung gelungen. Gacinovic spielte den Ball auf den rechten Flügel hinaus zu Timothy Chandler, der den Ball per abgefälschter Flanke zurück ins Zentrum brachte. Dort war Gacinovic schneller als FC-Keeper Timo Horn und köpfte den Ball ins Tor.

Auch in der Folge blieb die Eintracht zwar das dominante Team, spielte gefällig, schaffte es aber nicht, die eigenen Angriffe zu finalisieren. Stets kam die Flanke etwas zu ungenau, der letzte Pass missriet; so auch in der 39. Minute, als Marco Fabián per Hackentrick Chandler im Strafraum bediente, dessen Ablage dann aber geblockt wurde. So konnten die Frankfurter zur Pause zwar zufrieden, sich des Sieges aber längst nicht gewiss sein.

Und tatsächlich fand Köln mit Beginn der zweiten Hälfte besser in die Partie. Allein in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff strahlte der FC durch die Kopfbälle von Yuya Osako (50. Minute) und Mergim Mavraj (54.) mehr Gefahr aus als in der gesamten ersten Hälfte, in der allein Anthony Modeste nach einer Flanke von Jonas Hector zum Abschluss gekommen war (16.).

Gegen zunehmend defensiver agierende Frankfurter schwang sich Köln zum spielbestimmenden Team auf, musste dabei aber feststellen, dass die Eintracht nicht weniger stark verteidigt als die vielgelobte FC-Abwehr. Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe die Gäste wirklich gefährlich wurden. Dann ging es Schlag auf Schlag: Erst fehlten Simon Zoller gegen Frankfurts Chandler wenige Zentimeter zum Tor (80.), dann scheiterte Osako per Kopfball an Eintracht-Keeper Lukas Hradecky (81.), ehe der ansonsten abgemeldete Modeste mit seinem Versuch das Tor um einige Meter verfehlte (86.).

Durch den Erfolg verbesserte sich das Team von Trainer Niko Kovac mit nun 18 Punkten auf den siebten Rang. Die punktgleichen Kölner stehen auf Platz sechs.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:0 (1:0)

1:0 Gacinovic (5.)

Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Hasebe, Vallejo, Oczipka - Huszti (88. Blum), Mascarell - Fabián, Gacinovic (83. Michael Hector) - Meier (73. Seferovic)

Köln: Horn - Sörensen, Mavraj, Heintz, Jonas Hector - Höger, Lehmann (70. Guirassy) - Risse, Rausch (46. Zoller) - Modeste, Osako

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 51.500 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Abraham (2), Mascarell (4), Fabian (4) - Rausch, Mavraj, Osako (2)