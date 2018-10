Eintracht Frankfurt hat den dritten Bundesliga-Sieg in Folge eingefahren und Fortuna Düsseldorf 7:1 (3:0) abgeschossen. Oder um es anders zu formulieren: Luka Jovic hat Fortuna Düsseldorf abgeschossen. Fünfmal (26. Minute, 34., 55., 69., 72.) traf der 20-Jährige gegen den Aufsteiger. Als erster Eintracht-Profi und jüngster Spieler überhaupt in der Bundesliga. Neben Jovic überragte auch Sébastien Haller, der zwei weitere Tore (20., 50.) und dazu zwei Torvorbereitungen beisteuerte. Düsseldorfs Dodi Lukebakio erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (53.).

Die Partie brauchte 18 Minuten, um Fahrt aufzunehmen. Dann ließ die Mannschaft von Adi Hütter die Düsseldorfer aber an der Startampel stehen. Nach einem feinen Lupfer von Mijat Gacinovic versuchte Lucas Torro, den Ball in die Mitte zu spielen. Bodzek wurde aus kurzer Distanz an der Hand getroffen. Schiedsrichter Deniz Aytekin ließ das Spiel zunächst weiterlaufen. Erst 55 Sekunden nach dem Handspiel von Düsseldorfs kam es zur nächsten Spielunterbrechung. Nach einem Hinweis des Videoassistenten überprüfte Aytekin die Szene in der Review Area und entschied auf Strafstoß.

Haller trat an - und versenkte unten rechts. Es sollte der Beginn einer Frankfurter Gala werden. In der 27. Minute flankte Filip Kostic von der linken Seite halbhoch in die Mitte. Der Ball kam etwas in den Rücken von Jovic, der sich quer in die Luft legte und mit einem Seitfallzieher ins lange Eck vollendete. Ein Traumtor, dem nur acht Minuten später ein weiteres folgte. Haller hielt im Düsseldorfer Strafraum gegen drei Gegenspieler den Ball und chippte ihn in den Rückraum zu Jovic. Der Serbe nahm den Ball volley und ließ Fortuna-Torwart Michael Rensing keine Chance.

RONALD WITTEK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Michael Rensing

Ohnehin war Rensing zu bemitleiden, denn auch die zweite Spielhälfte sollte keine Besserung bringen. Nach einem Doppelpass mit Gacinovic lupfte Haller den Ball über den herausstürmenden Torhüter. Als Düsseldorf nur kurze Zeit später durch den eingewechselten Dodi Ludebakio den Anschlusstreffer erzielte, schien die Frankfurter Tormaschinerie gestoppt. Schien: Denn wieder nur zwei Minuten später erzielte wieder Jovic - wieder sehenswert - das 5:1. Als der 20-Jährige auch noch das 6:1 und das 7:1 nachlegte, wurde es in Frankfurt historisch. Zuletzt hatte Bayerns Robert Lewandowski 2015 fünf Tore in einem Bundesligaspiel erzielt. Für Frankfurt erzielte Anthony Yeboah 1993 "nur" vier Tore in einer Partie.

Dürfen wir vorstellen? Der jüngste Fünferpacker der @Bundesliga_DE-Geschichte. Und der erste Eintrachtler überhaupt, dem ein Fünferpack in der @Bundesliga_DE gelungen ist. Luka Jovic. #SGE #SGEF95 7:1 pic.twitter.com/49OIyeXTo0 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 19. Oktober 2018

Beim Stand von 5:1 wechselte Frankfurts Trainer sogar auf der Torwartposition. Für den angeschlagen in das Spiel gegangenen Kevin Trapp kam Frederik Rönnow. Trapp hatte die Länderspielreise in der vergangenen Woche verletzungsbedingt abgesagt. Frankfurt ist seit nun vier Bundesligaspielen ungeschlagen. Düsseldorf, dessen Trainer Friedhelm Funkel fünf Jahre die Eintracht trainierte, verlor dagegen das vierte Spiel in Folge.

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf 7:1 (3:0)

Frankfurt: Trapp (58. Rönnow) - Abraham, Hasebe, Ndicka - da Costa, Torro (46. Stendera), Kostic - de Guzman, Gacinovic - Haller, Jovic (86. Hrgota)

Düsseldorf: Rensing - Ayhan, Bodzek (46. Lukebakio), Kaminski - Matthias Zimmermann, Zimmer - Morales, Sobottka (46. Barkok) - Stöger - Raman, Ducksch Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Gelbe Karten: - Ayhan, Stöger

Zuschauer: 48.000