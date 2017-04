Frankfurt vor Pokalhalbfinale "Wir können Geschichte schreiben"

Das Berliner Olympiastadion ist für Niko Kovac ein altvertrauter Ort. Als Steppke hat er ein paar Kilometer entfernt im Wedding das Fußballspielen gelernt, über Hertha Zehlendorf hat sich der Teenie Niko Kovac dem Stadion langsam genähert, und 1991 als 20-Jähriger hat er dort das erste Mal gespielt. Mehr als 200 Mal hat er danach für Hertha BSC die Knochen hingehalten, man kann also wirklich nicht behaupten, dass das Berliner Olympiastadion für ihn ein nie erlebter Sehnsuchtsort wäre. Es wäre vielmehr ein Wiederkommen.

Für sein Team, die Frankfurter Eintracht, stimmt das mit dem Sehnsuchtsort schon eher. 29 Jahre ist es her, dass die Frankfurter ein deutsches Pokalendspiel gewonnen haben. Der DFB war da gerade erst mit seinem Finale nach Berlin gezogen, Lajos Détári, der elegante Ungar, dem sie in Frankfurt bis heute wehmütig hinterherdenken, schoss die Eintracht damals mit einem Freistoß zum 1:0-Erfolg über den VfL Bochum. Beim Sieger stand Uli Stein im Tor, es spielten der treue Charly Körbel und Wlodzimierz Smolarek. Auf der Trainerbank saß Karl-Heinz Feldkamp. Allesamt Namen aus dem Frankfurter Fußballmuseum.

So viele waren seitdem mal zum Finale hier, Energie Cottbus, der 1. FC Nürnberg, der FC Union, selbst die Amateure von Hertha BSC, die Frankfurter Eintracht hat es zwischenzeitlich nur noch einmal geschafft - 2006 unterlag man, na klar, dem FC Bayern. Das muss man wissen, um zu verstehen, warum Niko Kovac vor dem Halbfinale am Abend bei Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE) so große Sätze sagt: "Die ganze Republik schaut auf uns. Wir können Geschichte schreiben."

Vallejo und Fabian begeisterten die Fans

Und nicht nur Geschichte schreiben, sondern auch eine Spielzeit retten, die wie so viele für die Eintracht am Ende doch wieder enttäuschend zu werden droht. In der Hinrunde überraschte die Elf die ganze Liga, Kovac hatte eine technisch reife und vor allem taktisch geschickte Mannschaft auf dem Platz mit einem überragenden jungen Verteidiger Jesús Vallejo, Leihgabe von Real Madrid, mit dem torgefährlichen Mexikaner Marco Fabián im Mittelfeld, und selbst die schon als ausrangiert eingestuften Liga-Routiniers David Abraham und Timothy Chandler spielten an ihrem oberen Limit.

Zu Anfang der Rückrunde stand die Eintracht nach einem 2:0-Erfolg über Darmstadt 98 auf Platz drei der Tabelle, hatte erst 15 Gegentreffer in 19 Spielen kassiert. Nur die bewährte Skepsis der Eintracht-Fans gegenüber der zweiten Halbserie ihrer Mannschaft bewahrten Stadt und Verein davor, in überschäumende Euphorie zu verfallen.

Die Fans sollten recht behalten.

Elf Spieltage später stehen bei der Eintracht 34 Gegentore, seit damals sind nur noch sieben eigene Tore dazugekommen, dazu nur noch ein kümmerlicher Sieg, ein mühsames 3:1 am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg. Statt von Europa sprachen sie zuletzt mehr von der drohenden Relegation, wie im Vorjahr, als die Mannschaft dem Abstieg so gerade noch von der Kelle sprang. Vallejo meldete sich irgendwann verletzt ab, Chandler und Abraham haben sich ihrem Normalniveau längst angenähert und lediglich Fabian sorgt wie zuletzt mit seinen zwei Treffern gegen die Augsburger noch für Lichtpunkte.

Eintracht ist zumindest berechenbar geworden

Früher hieß die Eintracht die launische Diva. Die Zeiten sind vorbei, die Frankfurter Anhänger können mittlerweile relativ sicher sein, dass einer starken Hin- eine schwache Rückrunde folgt. Die Mannschaft ist zumindest in dieser Hinsicht berechenbar geworden.

Kovac, im Winter von einigen kühnen Journalisten bereits als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti beim FC Bayern ins Gespräch gebracht, wirkte von all dem merkwürdig wenig angefasst, wochenlang wollte er von einer Krise nichts wissen, von Abstiegsgefahr schon gar nicht. Jetzt scheint es so, als sei es der richtige Weg gewesen, die Ruhe zu bewahren. Zuletzt wurden die Leistungen wieder besser, mit den drei Punkten gegen Augsburg hat man jetzt auch rechtzeitig das langersehnte Erfolgserlebnis erreicht.

Dass man sich im Borussia-Park nicht für chancenlos hält, ist daher aus Frankfurter Sicht legitim. Der Gegner muss auf sechs Spieler verzichten, die man im weiteren Sinne als Stammakteure bezeichnen kann, die Formkurve der Gladbacher gleicht den Bewegungen eines Zitteraals. Als sich beide Teams vor drei Wochen zum Ligaspiel in Frankfurt trafen, kam die Borussia zudem nur mit größtem Glück an einer Niederlage vorbei und wusste am Ende vermutlich selbst nicht, wie sie das torlose Remis über die Zeit gerettet hatte. Einen klaren Favoriten gibt es für das Spiel am Abend jedenfalls nicht.

"Wir werden nicht die Hände hochheben oder die weiße Fahne hissen", sagt Kovac vor dem Spiel. Und sein Sportvorstand Fredi Bobic spricht davon, dass "wir eigentlich nur gewinnen können". Es sei denn, man verliert.