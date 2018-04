Frankfurts Halbfinalerfolg im Pokal "Sehr suspekt"

Das pure Glück umgab Danny Da Costa, als er den größten Moment seiner bisherigen Fußballkarriere feiern durfte. "Sowas habe ich noch nie erlebt", sprudelte es nach dem 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt beim FC Schalke aus dem 24-Jährigen heraus, "ich kann es gar nicht in Worte fassen, es ist einfach unglaublich".

Da Costa zappelte, die Augen leuchteten, Frankfurts Verteidiger feierte, dass sein Team das Finale gegen den FC Bayern erreicht hatte. Reaktionen wie diese sind normal, wenn man ein Halbfinale gewinnt. Bei der Eintracht aber herrschte am Mittwochabend längst nicht überall Freude.

Die Fans sangen zwar und hüpften und Niko Kovac bezeichnete den Coup ganz unbescheiden als "nobelpreiswürdig". Allerdings wirkte der Trainer zum Teil sogar noch mürrischer als sein unterlegener Kollege Domenico Tedesco, der sich zu Recht über den Schiedsrichter Robert Hartmann und ein aberkanntes Ausgleichstor in der Nachspielzeit entrüstete.

Statt seine Mannschaft zu loben und seine Freude Kund zu tun, wolle er erstmal "etwas platzieren", verkündete Kovac, als er auf der Pressekonferenz um sein Statement zum Spielverlauf gebeten wurde.

Wie Schalke mit den eigenen Waffen geschlagen wurde Im Pokal-Halbfinale trafen mit Niko Kovac (hinten) und Domenico Tedesco zwei Trainer aufeinander, die in dieser Saison einem ähnlichen fußballerischen Ansatz folgen. Eintracht Frankfurt und Schalke 04 spielen körperbetont und laufintensiv gegen den Ball, gehen in der Offensive ein vergleichsweise geringes Risiko ein und überzeugen mit defensiver Stabilität. Frankfurt spielte, wie auch Schalke, sehr abwartend. Die sogenannten Aktionsradius-Mittelpunkte zeigen, wo die Spieler über die 90 Minuten gesehen durchschnittlich den Ball bekamen. Die Dreierkette der Eintracht stand hoch, baute das Spiel mit Bedacht auf. Davor ist das dichtgedrängte Mittelfeld zu sehen. Häufig wurde erst rund um die Mittellinie gepresst. Die Gastgeber um Abwehrchef Naldo kamen nur schwer ins Spiel, weil Frankfurt sehr diszipliniert agierte. In der ersten Hälfte neutralisierten sich die Teams komplett, es gab so gut wie keine Möglichkeiten. Hier sind alle angekommenen Pässe der Schalker aus der ersten Hälfte abgebildet (gelb: Torschussvorlage). Man erkennt deutlich, dass es Frankfurt sehr erfolgreich schaffte, die Hausherren vom Tor fernzuhalten. Das ging allerdings zulasten der eigenen Offensive, die vor der Pause nur einen ungefährlichen Schuss auf das Tor brachte. S04 kam in der ersten Hälfte ebenfalls nur zu einem Abschluss auf das Tor. Den Kopfball von Burgstaller nach einer Ecke lenkte LukᚠHrádecký über die Latte. Nach einer Stunde übernahm die Eintracht das Kommando. Eine Entwicklung, die den Gastgebern in die Karten spielte, denn auf Ballbesitz hat es Königsblau nicht wirklich abgesehen. Hier ist der Ballbesitz zwischen der 61. und der 75. Minute abgebildet. In diesen Zeitraum fiel die beste Phase der Schalker, die drei Chancen liegen ließen. In dieser Partie lief es nicht nach dem üblichen Schalke-Muster. Das lag unter anderem an Luka Jovic. Der Eintracht-Stürmer ist in glänzender Form. In den letzten fünf Bundesligaspielen erzielte er vier Tore. Im Spiel gegen Schalke hatte er in der 75. Minute seinen Moment. Artistisch sprang Jovic in einen Eckball von Jonathan de Guzmán und lenkte die Hereingabe mit dem Außenrist ins lange Eck. Standards sind eigentlich eine Stärke von Schalke. Die Knappen erzielten in der Bundesliga hinter Bayern München (21 Tore) die meisten Treffer aus ruhenden Bällen (20). Frankfurt jubelte und Schalke musste einem Rückstand hinterherlaufen. Schalke war in der Bundesligasaison bisher in jedem Heimspiel 1:0 in Führung gegangen (außer beim 0:3 gegen die Bayern). In einer turbulenten Schlussphase landete der Ball sogar einmal im Frankfurter Tor, doch Schiedsrichter Robert Hartmann hatte ein Handspiel bei der Ballannahme von Franco Di Santo gesehen. Da er während der Ausführung des Torschusses schon abpfiff, konnte der Video-Assistent im Anschluss dieser fraglichen Szene nicht mehr hinzugezogen werden. Es blieb beim 0:1 aus Schalker Sicht. Die Knappen waren einem Gegner unterlegen, der eine ähnliche Spielweise an den Tag legte. Beide Teams waren defensiv eingestellt und sehr auf die Absicherung der eigenen Angriffe bedacht. Die Eintracht hatte wie Schalke sechs Eckbälle und sechs Flanken aus dem Spiel zu verzeichnen. Beide Teams kamen auf neun Abschlüsse. Nur bei der Chancenqualität war der Gastgeber das bessere Team. Schalke machte, was Schalke in dieser Saison eben so macht. Die Knappen ließen wenig Chancen zu, hatten selbst drei große Möglichkeiten (Burgstaller, 32., 67. und Konoplyanka, 68. Minute). Nur dass die minimalistische Herangehensweise dieses Mal nicht zum Erfolg führte. Die Eintracht verteidigte die wenigen Chancen gut und machte selbst, was eigentlich Schalke am besten kann: Sie erzielten durch eine Standardsituation das entscheidende 1:0.

Bestimmte Leute würden der Eintracht etwas "reinsingen", behauptete er in Anspielung auf Gerüchte über Konflikte mit Sportdirektor Fredi Bobic und eine mögliche Trennung noch vor Saisonende. Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass er im Sommer zum FC Bayern wechseln wird. Sonderlich geschickt kommuniziert wurde rund um den Transfer von keinem der Beteiligten.

Gegen Schalke habe man aber gesehen, dass all die Berichte über Konflikte unzutreffend seien, "auf dem Platz, neben dem Platz, hinter den Kulissen: Wir stehen alle zueinander", sagte Kovac mit schmalen Lippen. Sein Ruf hat in den vergangenen Tagen gelitten, und selbst in diesem Moment des sportlichen Erfolges war zu sehen, wie sehr das an ihm nagt. Das Wagenburggefühl, in das die Kritik die Frankfurter hineingetrieben hat, trug aber wohl auch zum Halbfinalsieg des Außenseiters bei. Gestört hat es jedenfalls nicht.

Nur die Rolle als Krisenkommunikator hat Kovac wieder nicht überzeugend ausgefüllt. Zumal Fredi Bobic ganz anders und nicht minder unsouverän auf das Thema Wechsel zu den Bayern reagiert hatte. An so einem Abend über diese Geschichte sprechen zu wollen, sei "langweilig", fauchte der Sportdirektor, als ein Reporter ihn auf Gerüchte über eine mögliche Trennung vor dem Finale ansprach. "Das könnt ihr schreiben, ich akzeptiere das, das ist auch gar nicht so schlimm, solche Gedanken zu haben, das ist super", sagte Bobic mit genervter Ironie. Er hätte die Sache stattdessen auch einfach aus der Welt räumen können.

Und weil die Frankfurter im Finale auf Kovacs künftigen Arbeitgeber treffen - die Bayern hatten im zweiten Halbfinale Leverkusen 6:2 geschlagen - wird diese Geschichte immer wieder aufgewärmt werden. In Berlin könne der Trainer nun endgültig "zeigen, was er drauf hat", sagte Manager Bruno Hübner, der versicherte, dass "der Niko immer die Wahrheit gesagt hat, aber es kommt halt im Moment sehr suspekt rüber."

Die Spieler hatten sich ebenfalls mit dem bizarren Theater auseinandergesetzt, wie verschiedene Profis schon am Wochenende rund um das 1:4 gegen Leverkusen einräumten. Aber es passt zu diesem Frankfurter Team, dass es sich von solchen Widrigkeiten nicht aus der Bahn werfen lässt. Bobic sprach von einer "unfassbaren Willensleistung" gegen Schalke, und zumindest dieser Befund bleibt unbestritten.

Eine beachtliche Widerstandsfähigkeit gehört zu den zentralen Merkmalen dieses Teams, das die Schlussphase nach einer Roten Karte für den gerade erst eingewechselten Gelson Fernandes in Unterzahl zu überstehen hatte. Nun wolle die Mannschaft sich "die Krone" aufsetzen, sagte Kovac dann zum Ende seiner Erläuterungen, und weil niemand mehr nach den Wirren der vergangenen Tage fragte, besserte sich seine Laune doch wieder etwas.

Ein Sieg im Endspiel von Berlin wäre nicht nur ein schöner persönlicher Erfolg, er würde auch seinen Einstieg bei den Bayern erleichtern. Als Pokalsieger und Bayern-Bezwinger nach München zu wechseln, würde ihm viel von der Anerkennung verschaffen, die er in den vergangenen Tagen verloren hat.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)

0:1 Jovic (75.)

Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer (81. Teuchert) - Caligiuri, Goretzka, Bentaleb, Schöpf - Harit (88. Di Santo) - Burgstaller, Pjaca (52. Konoplyanka)

Eintracht Frankfurt: Hrádecký - Abraham, Hasebe, Russ - Wolf, Mascarell (78. Fernandes), De Guzmán, Willems (72. da Costa) - Boateng (43. Gacinovic), Jovic, Fabián

Gelbe Karten: Harit / Mascarell, Jovic

Rote Karte: Fernandes (79.)

Schiedsrichter: Hartmann

Zuschauer: 60.000