Frankfurts Finaleinzug im DFB-Pokal "Heute trinken wir nur Bier"

Die Spur zur Autobahn 61 war eh noch verstopft, deshalb bot sich an, noch gar nicht loszufahren und die Party bis auf weiteres in der Kabine zu starten. "Die Jungs können tun und lassen, was sie wollen", sagte Trainer Niko Kovac nach dem Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals. Er ahnte schon, dass sie dieses Angebot annehmen würden: "Am Nachmittag werden wir dann versuchen, zu trainieren."

Und so stand der Mannschaftsbus von Eintracht Frankfurt auch um 1 Uhr am Mittwochmorgen noch am Borussia-Park, das Menü für die Rückfahrt hatte Lukas Hradecky schon bestellt: "Heute essen wir sicher keine glutenfreie Pasta. Heute trinken wir nur Bier." Durch den Kabinengang hallten noch die Gesänge des euphorisierten Gästeblocks, aber diese Aussage war auch in der letzten Reihe einer Traube aus Reportern noch zu verstehen.

Genauso vernahm auch Timothy Chandler die Gedanken von Marco Russ, der vom nahenden Ende seiner aktiven Laufbahn erzählte. Und Chandler ging dazwischen: "Ende der Karriere? Ich hau' dir gleich eine", scherzte der Spieler, der auf der rechten Seite wieder ein Dauerpendler war. Wenn die Gladbacher am Ball waren, was ab der zweiten Halbzeit sehr häufig vorkam, erweiterte er die letzte Verteidigungsreihe zu einer Fünferkette, im eigenen Angriff ging es zügig nach vorne. Schon in der Anfangsphase hatte Chandler so auch das 1:0 durch Taleb Tawatha vorbereitet.

Beeindruckende Entwicklung der Eintracht

Als Niko Kovac im März 2016 zum ersten Mal die Eintracht betreute, fehlte Chandler im Kader - zum siebten Mal hintereinander hatte er es nicht einmal auf die Bank geschafft. Die Premiere des Trainers ging daneben: 0:3. In Mönchengladbach. Damals befand sich die Eintracht im Sinkflug Richtung Zweite Liga, nun haben sie 13 Monate später an selber Stelle den Anflug auf Berlin begonnen, wie es auf den vorbereiteten Sieger-Shirts gedruckt stand. In der Bundesliga hat Frankfurt außerdem die Chancen, sich für die Europa League zu qualifizieren.

"Das ist schon einzigartig. Da konnte keiner mit rechnen, nicht die Fachleute, aber auch wir haben damit nicht gerechnet", sagte Kovac, "jetzt kann ich zu meinen Liebsten, zu meiner Familie und werde in meiner Heimatstadt ein Pokalfinale spielen." Vor 45 Jahren wurde Kovac in Berlin geboren. Sein Credo war schon länger bekannt, er ließ sich davon schon als Spieler leiten. In Gladbach, als die Traube der Reporter ein bisschen kleiner geworden war, wiederholte er es: "Träume und etwas Positives können so viel bewirken." Klar, auch die Borussia hätte den Willen gehabt, das Finale zu erreichen. Aber bei seiner Mannschaft habe er das Gefühl gehabt, die Leidenschaft sei noch ein bisschen größer geworden.

"Warum möchtest du ins Finale?"

Vielleicht auch wegen einer gelungenen Vorbereitung durch den Trainer. Ein Video mit "schönen Bildern" hatte er den Spielern in der Besprechung vorgeführt und dann jedem die Frage gestellt: "Warum möchtest du ins Finale?"

Kovac erklärte den Aufschwung der Eintracht über die gelungene Relegation hin zu einer überragenden Hinrunde und einer nach dem Sieg gegen den FC Augsburg halbwegs geretteten Rückrunde mit "Herz und Leidenschaft". Aber das reicht nicht aus, um etwa Chandler, der in der vergangenen Saison auch bei den Fans der Eintracht unten durch war, zu einem der besten Bundesligaspieler auf seiner Position zu machen. Als weiteren Faktor nannte Kovac "die Zeit", die ihm Vorstandschef Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner geben würden.

"Es ist ein Prozess. Stillstand ist Rückschritt. Wir müssen uns in der nächsten Saison wieder verbessern", sagte Kovac und verabschiedete sich zur Party. Die Reporter entließ er in den Stau: "Kommt gut nach Hause und feiert auch ein bisschen."