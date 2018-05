Frankfurt-Trainer Kovac Jetzt soll Gott helfen

Der Raum, in dem bei Eintracht Frankfurt die Pressekonferenzen stattfinden, liegt auf einer Ebene mit der Tiefgarage. Keine Fenster, wenig Charme. Zur Verschönerung der kargen weißen Wände hat jemand rechter Hand des Podiums immerhin eine Bundesliga-Tabelle angebracht, gut zwei Meter hoch, auf Stoff gedruckt.

Niko Kovac würdigte das Tableau am Freitagmittag dennoch keines Blickes. Warum auch? Der Noch-Eintracht-Trainer und baldige Bayern-Coach weiß, dass seine Mannschaft zuletzt immer weiter im Klassement abgesackt ist. Bis auf den siebten Platz ist das Überraschungsteam aus Frankfurt schon durchgereicht worden.

Und so gibt es am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), im letzten Heimspiel der Saison und gleichzeitig Kovacs letztem Heimspiel auf der Frankfurter Trainerbank, einiges zu verlieren für die Eintracht.

"Minderheiten werden immer viel mehr wahrgenommen"

Mit einer Pleite gegen den plötzlich wieder lebendigen Hamburger SV könnte Frankfurt die vor einigen Wochen noch sicher geglaubte Teilnahme am internationalen Wettbewerb verspielen. Nur: Über Fußball spricht in diesen Tagen kaum noch jemand in Frankfurt. Seit Wochen ist das bestimmende Thema der Trainer selbst. Viele machen Kovac dafür verantwortlich, dass die Eintracht zum Ende einer Saison, die sie lange Zeit auf einem Champions-League-Platz verbracht hat, nun um die Teilnahme am Europapokal zittern muss.

Seit der Wechsel des Kroaten zum Rekordmeister publik gemacht wurde, hat seine Mannschaft alle Ligaspiele deutlich verloren, 1:4 gegen Leverkusen, 0:3 gegen die Hertha und zuletzt sogar 1:4 gegen eine Münchener C-Elf. Einzig im Pokal-Halbfinale raffte man sich zu einem 1:0-Erfolg auf Schalke auf. Das Team wirkt ausgelaugt, aus der zweitbesten Defensive der Hinrunde (18 Gegentore) ist die bislang schlechteste der Rückserie geworden (26 Gegentore).

Naturgemäß kamen Stimmen auf, Kovac erreiche die Mannschaft nicht mehr. Dass der 46-Jährige seinen Spielern Tag und Nacht höchste Konzentration auf die gemeinsame Aufgabe eintrichterte, im Hintergrund aber an seiner privaten Zukunft werkelte, könnte tatsächlich ein Problem sein. Er lässt solche Kritik abperlen. "Minderheiten werden immer viel mehr wahrgenommen", sagte er am Freitag. Die Minderheit, das sind in seinen Augen die Kritiker. Auf der Straße und am Rande des Trainingsplatzes habe er "genau das Gegenteil erlebt".

Kovac trifft derzeit die Fettnäpfchen

In den sozialen Netzwerken und Foren aber ist die Entrüstung auch drei Wochen nach Kovacs Entscheidung pro Bayern kein bisschen abgeebbt. Vielmehr wird in diesen Tagen alles, was Kovac sagt und tut, auf die Goldwaage gelegt. Und er macht es den Kritikern mitunter recht einfach.

Vor dem Heimspiel gegen die Hertha vermutete er, die Fans würden ihn mit Applaus empfangen. Stattdessen gab es ein Pfeifkonzert. Auch dass er nach der Klatsche in München auf Distanz zu seiner Mannschaft ging und sinngemäß sagte, die Spieler hätten ihn dazu überredet, die Europa League zum Ziel zu deklarieren, trug nicht zur Beruhigung bei. Obendrein ließ er sich nach dem Spiel vom Bayern-Chauffeur Bruno Kovacevic zur Familie nach Salzburg hofieren. Ein normales Taxi hätte es auch getan.

So ist Kovac vor dem vielleicht wichtigsten Ligaspiel der Saison gefragt, nicht nur die richtigen Worte an seine matte Elf zu richten, sondern auch das aufgebrachte Umfeld zu befrieden. Er verstehe ja die Enttäuschung, sagte Kovac. "Aber das ist kein Grund, alles in Frage zu stellen. Wir haben zwei Jahre sehr gute Arbeit geleistet."

Um die erhitzten Gemüter abzukühlen, hat sich Kovac für das Hamburg-Spiel etwas überlegt: Alexander Meier, der Frankfurter "Fußballgott" und Publikumsliebling, werde im Kader stehen - und vielleicht sogar eingewechselt. "Eine feine Sache", lobte Kovac seine eigene Entscheidung.

Zwischen dem ehemaligen Eintracht-Kapitän, der aufgrund diverser Verletzungen diese Saison noch keine Minute gespielt hat, und seinem Trainer, knirscht es schon länger. Obwohl Meier seit geraumer Zeit wieder voll mittrainiert, wurde er bislang von Kovac ignoriert. Dass Kovac Meier nun plötzlich bringen will und das auch noch selbst emotional auflädt, lässt sich leicht durchschauen als beruhigende Maßnahme für den verstimmten Eintracht-Anhang.