El Clásico Ramos' Rache, Messis Rekorde

Die Ausgangslage: Barcelona stand vor dem Anpfiff unter Druck. Bei drei Punkten Rückstand auf Real, aber einem mehr absolvierten Spiel durften die Katalanen im Bernabéu nicht verlieren, wenn sie sich noch eine Minimalchance auf den Gewinn ihrer 25. Meisterschaft erhalten wollten. Rekordmeister Real (32 Titel) ging hingegen nach den starken Auftritten gegen Bayern München mit viel Selbstbewusstsein in das Giganten-Duell.

Das Ergebnis: Barcelona entscheidet das Chancenfestival mit 3:2 (1:1) für sich und hält das Titelrennen in der spanischen Primera División offen. Zum Spielbericht geht es hier.

Wirkungslose Revision: Barça hatte vor dem Clásico wirklich viel versucht, um den gesperrten Neymar doch noch gegen den Erzrivalen einsetzen zu dürfen. Doch alle juristischen Winkelzüge halfen nichts, die Suspendierung des formstarken Brasilianers hatte Bestand.

Die Startaufstellungen

Real Madrid: Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos - Ronaldo, Benzema, Bale

FC Barcelona: ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Messi, Suárez, Alcacer

Die erste Hälfte: Real übernahm vom Anpfiff weg die Initiative. Barça hatte früh Glück, dass Samuel Umtitis Einsteigen gegen Cristiano Ronaldo nicht mit einem Strafstoß geahndet wurde (2. Minute). Trotz der hoch stehenden Abwehr hatte Barcelona Probleme, Real in Zweikämpfe zu verwickeln. So konnte Madrid zahlreiche Torabschlüsse kreieren, doch weder Ronaldo (6., 20.) noch Benzema (17.) oder Modric (36.) hatten mit ihren Versuchen von der Strafraumgrenze Erfolg. Beim Abstaubertor durch Casemiro profitierten die Königlichen von einem indisponierten Marc-André ter Stegen im Tor des FC Barcelona (28.). Der Ausgleich der Gäste wurde dann vom Torschützen selbst eingeleitet: Lionel Messi kam aus der Tiefe, Ivan Rakitic bediente den Argentinier, der seine Gegenspieler anschließend elegant aussteigen ließ und zum 1:1 abschloss (33.). In der Nachspielzeit bewies allerdings auch der Barça-Superstar, dass er fehlbar ist und schob einen Eckball am leeren Tor vorbei (45.+3).

Die zweite Hälfte: Hatte ebenfalls eine Flut an Chancen zu bieten, die jedoch im Detail nachzuerzählen dieses Format sprengen würde. Zusammengefasst: Barcelona gelang dank Messi doch noch der so wichtige Auswärtssieg. Zunächst schien es so, als würde James Rodríguez Real das Remis retten (86.) - in Unterzahl wohlgemerkt, weil Sergio Ramos für eine Grätsche der übelsten Sorte Rot gesehen hatte (77.). Doch in der Nachspielzeit ließ der Argentinier die Katalanen jubeln (90.+2). Zuvor hatte Rakitic per Distanzschuss für das zwischenzeitliche 2:1 gesorgt (73.).

No-Name als X-Faktor: Obwohl sich beim Clásico traditionell einige der prominentesten Namen des Weltfußballs auf dem Rasen tummelten, stahl ihnen zunächst ein relativ Unbekannter die Show. Im Mittelfeld lief Casemiro unermüdlich Räume zu und versuchte die Kreise von Barça-Genius Messi, der sich häufig ins Mittelfeld fallen ließ, einzuengen. Beim Führungstor der Königlichen stand er zudem richtig und erzielte seinen dritten Ligatreffer in der laufenden Spielzeit. Und auch sonst scheint der Brasilianer (trotz seiner obligatorischen Foulprobleme) der Statik des Madrider Spiels durchaus gut zu tun, wie seine Bilanz gegen Top-Teams zumindest vor der Partie belegte.

0 - R. Madrid have not lost any of their 7 games vs their historical rivals with Casemiro (W2 D1 v Barca & W1 D3 v Atleti - all comp). Bull. pic.twitter.com/EQHhNnYMbz — OptaJose (@OptaJose) 23. April 2017

Tormaschine Messi: Die Partie entschied jedoch einer der "üblichen Verdächtigen" aus der Riege der Megastars. Dass Messi mit einem absoluten Ausnahmetalent gesegnet ist, muss man nicht erwähnen. Dennoch sind die Rekorde, die den Karriereweg von Messi pflastern, immer wieder beeindruckend. Der Siegtreffer war sein 500. Pflichtspieltor im Dress der Blaugrana. Mit seinem 16. Clásico-Treffer in der Liga hat Messi nun auch die Real-Ikone Alfredo Di Stéfano (14 Tore) überflügelt. Um derlei Bestmarken aufzustellen, ist es natürlich auch hilfreich, lange bei einem Verein zu spielen.

Lionel #Messi will play in 31 consecutive #ElClasico, surpassing Iker Casillas for second longest run. Only Paco Gento (35) has a longer run — Gracenote Live (@GracenoteLive) 23. April 2017

Sensenmann Sergio: Als Ramos zur beidbeinigen Frontal-Sense gegen Messi ansetzte, schien sich in dieser Aktion all der Hass auf den Vorzeigekicker des Erzrivalen zu entladen, die der Real-Kapitän im Laufe seines Engagements bei den Madrilenen angesammelt hat. Seit seinem Transfer 2005 schnappte Barça Real alleine sieben Meisterschaften weg, von den vier Champions-League-Titeln ganz zu schweigen. Eine Bilanz, die offensichtlich schon länger an dem stolzen Andalusier nagte. An der Entscheidung des Referees gab es keine Zweifel - alles andere als ein Platzverweis hätte jegliche bisherigen Roten Karten in der Fußballhistorie verhöhnt. Dass Ramos' Kopfballstärke Real in der fulminanten Schlussphase gefehlt hat, braucht keine besondere Erwähnung.

Sergio Ramos has now been sent off more times (5) in #LaLiga since 2013/14 than any other player in the division.



Reckless challenge. pic.twitter.com/ARAzz7GT93 — Squawka Football (@Squawka) 23. April 2017

Erkenntnis des Spiels: Ein Messi in Top-Form und ein Aussetzer von Ramos sorgen dafür, dass Barcelona zumindest weiterhin theoretische Chancen auf die spanische Meisterschaft hat. Ansonsten bleibt festzuhalten, dass dieser Clásico alles hatte, um Fußballfans in Ekstase zu versetzen.