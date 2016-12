Elfmeter-Streit bei Leipzig gegen Schalke "Da kam nix"

Die Ausgangslage: Es war das Duell der beiden Teams der Stunde in der Bundesliga. Schalke hatte seit zwölf Pflichtspielen nicht verloren und die vergangenen fünf gewonnen. RB gewann gar seine letzten sieben Spiele und hat in dieser Bundesliga-Saison überhaupt noch nicht verloren. Vielleicht jetzt? Trainer Ralf Hasenhüttl jedenfalls wähnte sich vor der "komplettesten Aufgabe der bisherigen Saison. Alles ist angerichtet für ein Fußballfest".

Ergebnis: 2:1 (1:1) für RB Leipzig, das weiter mit drei Punkten Vorsprung auf Bayern München die Tabelle anführt. Ein Fußballfest war es nicht wirklich, ein ziemlich gutes Bundesliga-Spiel schon.

Fußball-Bundesliga

Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Schmitz (23. Kaiser), Ilsanker, Orban, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg (90.+1 Khedira) - Poulsen, Timo Werner (83. Burke)

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis (86. Reese) - Schöpf (86. Junior Caicara), Goretzka, Bentaleb (81. Konopljanka), Kolasinac - Choupo-Moting, Meyer

Die erste Hälfte: Manchmal fällt einem ein Zitat so richtig auf die Füße. "Wir werden Leipzig eine Aufgabe stellen, und dann werden wir sehen, ob RB sie so gut löst wie in den letzten Wochen", hatte Schalkes Trainer Markus Weinzierl angekündigt. Nach 19 Sekunden hatten die Streber aus Leipzig die Antwort parat, allerdings schummelten sie dabei (dazu später mehr). Timo Werner traf per Elfmeter zum 1:0. Zwei Minuten später schoss Yussuf Poulsen erst aus zwei Metern S04-Keeper Ralf Fährmann an und anschließend gegen den Pfosten. RB überrollte Schalke in der Anfangsphase. Erst nach 30 Minuten hatte Schalke den ersten Torschuss (Alessandro Schöpf), nach 31 Minuten den ersten Treffer (Sead Kolasinac). Mit 1:1 ging es in die Pause.

Die zweite Hälfte: Wieder dauerte es nur zwei Minuten bis zum RB-Treffer. Emil Forsberg hatte eine Freistoßflanke von links auf den ersten Pfosten gebracht und Kolasinac verlängerte ins eigene Tor. Schalke steckte den Rückschlag aber deutlich besser weg als in der ersten Hälfte die Teams waren sich ebenbürtig bei Pass-Quoten, Zweikämpfen - und bei Ballbesitz. Dazu zwang Schalke die Leipziger geradezu, die eigentlich lieber den Gegner spielen lassen und nach der Ball-Eroberung schnell umschalten. RB blieb aber die bessere Mannschaft, hätte noch mehrere Tore schießen können, war aber im Abschluss zu unkonzentriert.

Aufreger des Spiels: Nach 19 Sekunden hatte Schiedsrichter Bastian Dankert Elfmeter gepfiffen, bis Timo Werner zum 1:0 traf vergingen fast zwei Minuten. Der Grund: heftige Beschwerden der Schalker. Werner hatte den Ball gelupft, über Fährmann und neben das Tor und anschließend den Keeper als Einfädelhilfe zu nutzen. Auch ohne Berührung fiel Dankert darauf herein, pfiff und zeigte Fährmann Gelb (für das "Foul") und nicht Werner. Der Leipziger begründete die Aktion nach dem Spiel damit, dass ein Trikotzupfen von Naldo den Sturz ausgelöst habe. Zwischen dem Griff des Brasilianers und Werners Sturz lagen aber mehrere Schritte des Stürmers und der Fehlschuss. "Das sieht wirklich blöd aus, wie eine Schwalbe", sagte Werner bei Sky, "das tut mir leid". Er habe Dankert sogar noch darauf hingewiesen, dass Fährmann ihn nicht berührt habe, so Werner. Auch der Schalke-Keeper berichtete das. Doch der Schiedsrichter blieb bei seiner Entscheidung, "vielleicht hat er es überhört", sagte Werner. Dankert hielt später dagegen. Als der Spieler zum Elfmeter antrat, habe er gefragt: "Was war da?" Eine Antwort blieb Werner aber schuldig, "da kam nix", so Dankert. Davor habe er keine Aussage Werners wahrgenommen. Zur Szene selbst sagte der Schiedsrichter, nachdem er die Zeitlupe gesehen hatte: "Das war eine Fehlentscheidung."

Der Gefoulte soll ja nicht schießen. Deswegen trat Werner an. — Raphael Honigstein (@honigstein) 3. Dezember 2016

Rangnick-Regel des Spiels: "Es ist statistisch nachgewiesen, dass man ab 15 Sekunden durchschnittlicher Ballbesitzzeit fast keine Chance mehr auf ein herausgespieltes Tor hat", hatte Ralf Rangnick vor dieser Saison in einem Interview gesagt. Der RB-Sportchef wird sich aber kaum darüber gefreut haben, dass Schalke ihn beim 1:1 so schön bestätigte. Einwurf Max Meyer, Flanke Johannes Geis, Kopfballverlängerung Eric-Maxim Choupo-Moting, Schuss Leon Goretzka, Parade RB-Keeper Peter Gulacsi, Nachschuss Kolasinac - Tor. Dauer: genau 15 Sekunden.

Fazit: Die Serie von Schalke 04 ist gerissen. Das lag aber nicht daran, dass die Mannschaft von Trainer Weinzierl gegen Leipzig weniger gut organisiert gewesen wäre als in den Partien zuvor. RB spielt einfach gerade so schnellen und mutigen Fußball, wie es eines Tabellenführers würdig ist - und der solche Aktionen wie die von Werner überhaupt nicht nötig hätte.

Pointe des Spielplans: Die Schalke-Fans werden diese Woche ein bisschen auf ihren Blutdruck aufpassen müssen. Nach der Schwalbe von Werner fluteten sie die Sozialen Netzwerke mit Hass-Posts, gegen die die normalen RB-Kritiken gerade zu sachlich sind. Die Wut wurde auch bis zum Abpfiff nicht weniger und auch die Europa League verspricht keine Linderung: Am Donnerstag spielt Schalke bei RedBull Salzburg (21.05 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).