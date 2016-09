Fußball-Europameisterschaft 2020 Uefa stellt EM-Logo vor

Der europäische Fußball-Verband Uefa hat in London das Logo für die Europameisterschaft 2020 vorgestellt. Es zeigt den Pokal umringt von Menschen - von der Uefa als "vereinte Fußball-Bürger" bezeichnet -, die auf einer Brücke stehen. Das Motto lautet "Fußball für alle".

Die EM 2020 wird nicht wie üblich in einem oder zwei Ländern ausgetragen, sondern in 13 Städten in ganz Europa stattfinden, darunter München. Die Brücke soll die Verbindung zwischen den Gastgeber-Ländern symbolisieren.

"Die Uefa hatte die Vision, zum 60. Jubiläum ein besonderes Turnier auszurichten", sagte der neue Verbandspräsident Aleksander Ceferin bei seinem ersten offiziellen Termin. "Das gibt auch den Fans in diesen Ländern die Möglichkeit, die Euro-Erfahrungen zu Hause zu erleben."