Was für ein Jahr für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Erst das blamable Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland, dann der unschöne Abgang von Mesut Özil, anschließend der Abstieg in der erstmals ausgetragenen Nations League. Zuletzt stürzte die DFB-Auswahl in der Fifa-Weltrangliste sogar auf Rang 16 ab. Die schlechteste Platzierung seit 2005.

Und nun? Joachim Löw spricht von einer Neuausrichtung im kommenden Jahr, der Bundestrainer wolle seiner Mannschaft ein neues Gesicht geben. Der Prozess, "junge Spieler an die Auswahl heranzuführen und ihnen mehr Verantwortung zu geben" erfordere Geduld, betonte er.

Doch im kommenden Jahr wartet eine neue Herausforderung auf den vierfachen Weltmeister: die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020. Am Sonntag (12 Uhr) werden in Dublin die Qualifikationsgruppen für das erstmals auf dem ganzen Kontinent stattfindenden Turnier ausgelost. Nach dem Abstieg aus der Nations League ist Deutschland nur in Topf 2.

Welche Teams drohen der DFB-Elf?

Deutschland bekommt garantiert ein gesetztes Team zugelost. Das sind die jeweiligen Gruppensieger der Division A der Nations League: Europameister Portugal, England, die Niederlande und die Schweiz. Außerdem: Weltmeister Frankreich, Vize Kroatien, Belgien, Spanien, Italien und Polen. In der nominell schwersten Gruppe könnte das Löw-Team auf Frankreich, Serbien oder Türkei, Griechenland, Mazedonien und Lettland treffen

Wie wird gelost?

Die vier Teams aus dem Nations-League-Topf mit den Siegern der A-Liga bilden die Gruppenköpfe A bis D. Die restlichen sechs topgesetzten Mannschaften in Topf 1 bilden die Gruppenköpfe E bis J. Anschließend werden die Teams aus Topf 2 (mit Deutschland), 3, 4 und 5 in diese zehn Gruppen gelost. Am Ende werden die schwächsten Teams aus Topf 6 in die Gruppen F bis J gelost. Damit gibt es je fünf Fünfer- und Sechsergruppen.

Gibt es Einschränkungen?

Ja, sehr viele. Maximal zwei EM-Gastgeberländer können in eine Gruppe gelost werden. Drei Kombinationen sind aus politischen Gründen ausgeschlossen (Gibraltar/Spanien, Bosnien-Herzegowina/Kosovo und Kosovo/Serbien). Maximal zwei der zehn Länder mit unsicheren Wetterverhältnissen im Winter (Weißrussland, Estland, Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Russland, Ukraine) dürfen in einer Gruppe sein. Weitere Einschränkungen greifen für Kasachstan, Aserbaidschan und Island, um große Reisedistanzen zu vermeiden.

Wann wird gespielt?

Die Qualifikation wird im kommenden Jahr an fünf Doppelspieltagen im März, Juni, September, Oktober und November ausgespielt. Landet Deutschland in einer Sechsergruppe, hat es nur Pflichtspiele. In einer Fünfergruppe wären zwei Termine für Testspiele frei.

Wer qualifiziert sich?

Die jeweils Gruppenersten und -zweiten der zehn Quali-Staffeln erreichen die EM (12. Juni bis 12. Juli 2020). Die restlichen vier der 24 Startplätze werden über Playoffs vergeben, für die sich die Nationalteams über die Nations League qualifizieren konnten.

Welche Playoffs?

Vom 26. bis 31. März 2020 werden die restlichen vier EM-Tickets ausgespielt. Teilnehmer sind die jeweiligen Gruppensieger aus den Ligen A bis D der Nations League. Hat eines dieser Teams bereits über die reguläre Quali sein Ticket gelöst, rückt das jeweils nächstbeste Team nach. Damit spielt auch die schwächste Liga D einen EM-Starter aus.

Wann und wo steigt die EM?

Die Endrunde findet vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 erstmals auf dem gesamten Kontinent statt. Gespielt wird in zwölf Ausrichterstädten, für Deutschland ist München mit drei Gruppenspielen und einem Viertelfinale dabei. Das Endspiel und die beiden Halbfinals werden im Wembley-Stadion in London ausgetragen.

Was würde ein Scheitern bedeuten?

Ein Aus in der Qualifikation wäre trotz des Absturzes in der Fifa-Weltrangliste eine Sensation. Deutschland zählt in jeder möglichen Konstellation zu den Favoriten auf den Gruppensieg. Historisch wäre ein Scheitern aber nicht: 1968 verpasste die DFB-Elf bislang zum einzigen Mal ein großes Turnier. Im Dezember 1967 reichte es im abschließenden Gruppenspiel in Albanien nur zu einem torlosen Remis. Statt Deutschland fuhr Jugoslawien zur EM.

Mit Material vom SID