EM 2024 Diese 14 Städte wollen Ausrichter werden

14 Städte haben sich als Spielort einer möglichen Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland beworben. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach dem Ende der entsprechenden Bewerbungsfrist bekannt.

Die Städte sind: Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mönchengladbach, München, Nürnberg und Stuttgart. "Die Begeisterung in den Städten, die Qualität der Stadien und das hohe Knowhow an allen Standorten werden starke Argumente für unsere Bewerbung sein", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Nur zehn Städte können allerdings auch Spielort werden, sollte Deutschland im September 2018 den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 erhalten. Welche zehn Städte sich in diesem internen Auswahlverfahren durchgesetzt haben, will das Präsidium des DFB am 15. September dieses Jahres bekanntgeben. Der einzige Konkurrent um die Endrunde ist die Türkei.

Zuletzt sollen auch Dresden, Freiburg, Karlsruhe und Kaiserslautern (war unter anderem Gastgeberstadt der WM 2006) über eine Bewerbung für das Turnier nachgedacht haben. Aufgrund der hohen Anforderungen durch den europäischen Fußballverband Uefa und der damit verbundenen Kosten wurden entsprechende Pläne aber verworfen.

Die 14 Spielorte sehen Sie hier: