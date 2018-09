EM 2024 Wie das Turnier in Deutschland ablaufen soll

18 Jahre nach der WM 2006 wird Deutschland wieder ein großes Fußball-Turnier der Männer austragen. Im Jahr 2024 wird hier die EM stattfinden. Deutschland setzte sich bei der Auswahl gegen die Türkei durch, die nach den Europameisterschaften 2008, 2012 und 2016 zum vierten Mal in Folge mit ihrer Bewerbung scheiterte.

Nun hat Deutschland sechs Jahre Zeit, sich für die Austragung des Wettbewerbs vorzubereiten. Was ist noch zu tun? Wo wird gespielt? Und was bedeutete die Entscheidung finanziell für das Land? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie fiel das Ergebnis aus?

Ziemlich eindeutig. Deutschland erhielt zwölf Stimmen, die Türkei nur vier. Dazu gab es eine Enthaltung.

Was bedeutet die Entscheidung für den DFB?

Für Reinhard Grindel war der Zuschlag wohl besonders wichtig. Durch die Debatte um den Rücktritt von Mesut Özil und dessen Rassismusvorwürfe war der DFB-Präsident zuletzt schwer in die Kritik geraten. Dieser Erfolg dürfte Grindel zunächst entlasten.

Wie sahen die ersten Reaktionen aus?

"Wir sind sehr gastfreundlich und offen, das wollen wir zeigen", sagte EM-Botschafter Philipp Lahm kurz nach der Verkündung. "Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen. Ich spüre Verantwortung", sagte DFB-Chef Grindel. Weitere Reaktionen lesen Sie hier.

Was muss Deutschland noch vorbereiten?

Verhältnismäßig wenig. An den Stadien muss nach der WM 2006 nicht viel verändert werden, vielmehr geht es hier um kleinere Anpassungen. "Mit Blick auf die Ausrichtung sind spezielle Verkehrsinfrastrukturprojekte weder geplant noch nötig", schrieb die Uefa dazu. Bis 2024 plant der Bund von der EM unabhängig acht Milliarden zu investieren, unter anderem in 270 neue Kilometer Autobahn.

Wird die EM für Deutschland ein finanzieller Gewinn oder Verlust?

Bei der Heim-WM 2006 hatte der DFB einen Netto-Gewinn von über 50 Millionen Euro erwirtschaftet, in die Kasse des Fiskus flossen insgesamt 90 Millionen Euro. Auch jetzt dürfte Deutschland trotz der Investitionen rund um die Stadien und in die Infrastruktur wieder finanziell profitieren. Von etwaigen Gewinnen des Dachverbands bleiben 15 Prozent im Land. Hinzu kommen Millionen-Einnahmen im Tourismusbereich. (Lesen Sie hier ein Interview mit dem Sportökonom Henning Vöpel zu dem Thema)

Welche Städte werden EM-Gastgeber?

Im Jahr 2020 wird die EM europaweit in zwölf Ländern ausgetragen (in Deutschland wird in München gespielt). Vier Jahre später gibt es mit Deutschland dann nur noch ein Gastgeberland. Der DFB hat für das Turnier zehn Stadien ausgewählt. Neun davon dienten bereits bei der WM 2006 als Spielstätte, einzig Düsseldorf kommt als Standort hinzu. Die weiteren EM-Städte sind: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt. Nürnberg, Hannover, Mönchengladbach und Bremen scheiterten in der deutschen Vorauswahl.

Wann stehen die Teilnehmer fest?

Bis dahin wird es noch lange dauern. Die Qualifikation wird frühestens nach der WM 2022 in Katar starten. Ein genauer Zeitrahmen steht noch nicht fest.

Hat Bundestrainer Joachim Löw dann immer noch einen Vertrag?

Stand jetzt nicht. Sein Vertrag läuft nach der neuesten Verlängerung im Mai nur bis zur WM 2022 in Katar. "Soweit vorausdenken, ist für einen Trainer schwierig", sagte Löw selbst dazu. Säße der Coach bei der EM 2024 in Deutschland immer noch auf der Bank, wäre er bereits 18 Jahre im Amt.

DPA Joachim Löw im Interview

Ist Deutschland als Gastgeber automatisch qualifiziert?

Höchstwahrscheinlich. Genau steht das noch nicht fest. Traditionell ist es allerdings so, dass der Gastgeber automatisch am Turnier teilnehmen darf. Das gilt seit der Austragung im Jahr 1980. Zuvor war der Gastgeber erst ermittelt worden, nachdem das Teilnehmerfeld bereits feststand.

Wie läuft die Ticketvergabe?

Wer die EM im Stadion erleben will, muss Eintrittskarten direkt bei der Uefa erwerben. Der Verkaufsstart wird allerdings wohl nicht vor dem Sommer 2023 erfolgen. Auch bei dem Turnier in Frankreich gingen die ersten Tickets erst ein Jahr vor dem EM-Start an die Zuschauer. Bis zum 1. Februar 2016 konnten noch Karten gekauft werden.

Wie viele Mannschaften nehmen teil und wie sieht der Modus aus?

Schon zur EM 2016 in Frankreich wurde das Teilnehmerfeld auf 24 Mannschaften aufgestockt. Diese Anzahl gilt nach derzeitigem Stand auch für das Turnier in Deutschland. Vor zwei Jahren folgte auf eine Gruppenphase das Achtelfinale. Bisher sieht es so aus, dass auch dieser Modus wohl beibehalten wird. Dann würden erneut die besten Gruppendritten weiterkommen.

Klicken Sie auf die markierten Stadien

Wie oft war Deutschland schon EM-Gastgeber?

Die Austragung im Jahr 2024 wird die zweite Europameisterschaft in Deutschland. Letztmals fand das Turnier im Jahr 1988 hierzulande statt.

Wer ist Rekordsieger?

Deutschland und Spanien teilen sich derzeit den ersten Platz. Das DFB-Team triumphierte in den Jahren 1972, 1980 und 1996, die Spanier holten 1964, 2008 und 2012 den Titel.