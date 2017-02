Turnier-Bewerbung 2024 Norwegen ist Fußball-EM zu teuer

Der norwegische Fußballverband hat von der Idee einer gemeinsamen Bewerbung nordeuropäischer Länder um die Ausrichtung einer Fußball-EM Abstand genommen. "Wir haben nicht die Stadien dafür", sagte Verbandschef Terje Svendsen der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. "Es wäre sehr kostenintensiv. Die nordischen Länder haben zusammen nur zwei, drei Stadien, die die Anforderungen der Uefa erfüllen." So gilt unter anderem eine "Netto-Sitzplatzkapazität" von mindestens 30.000 Plätzen als Bedingung der Europäischen Fußball-Union.

In Dänemark ist der Fußballverband (DBU) noch nicht bereit, die Pläne nach der Absage aus Norwegen ganz zu verwerfen. "Jetzt müssen wir beurteilen, ob es eine Chance gibt, die Anforderungen zu erfüllen. Es sieht gelinde gesagt kompliziert aus", sagte DBU-Chef Jesper Møller der Nachrichtenagentur Ritzau. "Vielleicht können wir uns um eine andere Endrunde bewerben. Wir haben früher schon einmal über eine WM für U20-Spieler - entweder für Männer oder Frauen - gesprochen."

Die nordischen Länder - Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island - hatten sich seit dem vergangenen Frühjahr mehrfach getroffen, um die Chancen einer gemeinsamen Bewerbung für die EM 2024 oder 2028 auszuloten. Neben Deutschland hat bislang die Türkei ihre Bewerbung für die Euro in sieben Jahren angekündigt.

Das DFB-Präsidium hatte am 20. Januar die offizielle deutsche Bewerbung beschlossen. Am 15. September will der DFB bekannt geben, mit welchen zehn Stadien der Verband ins Rennen gehen will. Bis kommenden Freitag müssen die Bewerberstädte ihre Bereitschaft erklären.