Fußball-EM 2024 "Die Türkei hat das Potenzial, ein einzigartiges Turnier auszurichten"

Der Satz, nach dem Fußball mehr ist als nur ein Spiel, gilt in der Türkei wie in kaum einem anderen Land. Die Identifikation der Menschen mit ihrer Mannschaft ist enorm. Zugleich ist der Fußball in der Türkei extrem eng mit der Politik verflochten. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in seiner Jugend selbst Profiambitionen und setzt den Sport bis heute für seine politische Agenda ein.

Die besondere Beziehung zwischen Fußball und Politik dürfte auch eine Rolle spielen, wenn das Exekutivkomitee der Uefa am Donnerstag in Nyon entscheidet, ob die übernächste Fußball-Europameisterschaft 2024 in der Türkei oder in Deutschland stattfindet.

SPIEGEL ONLINE: Wie groß sind die Chancen, dass die Türkei den Zuschlag für die Euro 2024 erhält?

Patrick Keddie: Die deutsche Bewerbung ist stärker, was die Infrastruktur betrifft, die Erfahrung, die politische und wirtschaftliche Stabilität. Die Türkei ist ganz gut, wenn es um die Stadien geht, die meisten wurden bereits gebaut, aber die politische und wirtschaftliche Instabilität in dem Land ist eine entscheidende Schwäche. Alleine in den vergangenen drei Jahren gab es einen Putschversuch, den Zusammenbruch des Friedensprozesses mit den Kurden, wachsenden Autoritarismus, die Verfolgung von Andersdenkenden - und nun steckt die Türkei auch noch in einer Wirtschaftskrise. Die Uefa hat in ihrem Evaluierungsbericht darauf hingewiesen, dass öffentliche Investitionen gefährdet sein könnten. Sechs Jahre sind eine lange Zeit in der türkischen Politik und es ist unklar, wie die Türkei 2024 aussieht. Deutschland ist die sicherere Wahl.

Alexandros Katsis Patrick Keddie lebt als Journalist und Autor in Istanbul. Er berichtet unter anderem für Al Jazeera, den "Guardian" und "Vice". In seinem Buch "The Passion: Football and the Story of Modern Turkey" beschreibt er die besondere Beziehung vieler Menschen in der Türkei zum Fußball.

SPIEGEL ONLINE: Deutschland ist der Favorit?

Keddie: Ja. Aber Fußballfunktionäre sind unberechenbar. Man weiß nie, was genau passiert. Möglicherweise entscheidet sich die Uefa für die Türkei, weil sie denkt, mit dem Turnier dort mehr Geld verdienen zu können, von der Steuer befreit zu werden oder neue Märkte erschließen zu können.

SPIEGEL ONLINE: Was spricht für die Türkei als Gastgeberland?

Keddie: Trotz aller Probleme hat die Türkei das Potenzial, ein einzigartiges und großartiges Turnier auszurichten. Die Türkei ist ein unglaublich gastfreundliches Land und - trotz der politischen Instabilität - recht sicher. Die Türken würden die Veranstaltung leidenschaftlich begleiten und alles dafür tun, der Welt die Schönheit ihres Landes zu präsentieren. Ich denke, es würde ein lustiges, buntes, entspanntes Turnier werden.

SPIEGEL ONLINE: Wie wird die Bewerbung für die Europameisterschaft in der Türkei gesehen?

Keddie: Die EM ist kein großes Thema in der Türkei. Die Menschen haben aufgrund der Wirtschaftskrise gerade andere Sorgen. Die Kampagne wurde in der Öffentlichkeit nicht groß beworben und kaum jemand rechnet damit, dass die Türkei gewinnt.

SPIEGEL ONLINE: Kritiker fürchten, Präsident Recep Tayyip Erdogan würde die Euro für seine Propaganda missbrauchen?

Keddie: Vorausgesetzt, Erdogan ist 2024 noch an der Macht, was wahrscheinlich ist, wird er das Turnier sicherlich für sich nutzen. Seine Regierung sehnt sich danach, die EM auszurichten. Es ist ihr vierter Anlauf. Aber wir sollten den Kontext nicht aus den Augen verlieren: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die WM auch instrumentalisiert, aber es hat sein Image im In- und Ausland kaum verändert. Bei Erdogan wäre das ähnlich. Für ihn wäre das Turnier sogar ein Risiko: Fußballstätten sind in der Türkei Orte für politischen Protest. Erdogan wurde 2011 bei einem Spiel von Galatasaray Istanbul ausgebuht. Die WM in Russland hat dazu beigetragen, dass sich Menschen mit dem Land beschäftigen, mit seiner Geschichte, seiner Kultur. Das Gleiche würde ich mir für die Türkei wünschen.

SPIEGEL ONLINE: Sie schreiben in Ihrem Buch "The Passion: Football and the Story of Modern Turkey", Fußball sei in der Türkei mehr als nur ein Spiel. Was meinen Sie damit?

Keddie: Fußball ist in der Türkei stärker mit Politik und Identitätskämpfen verbunden als in den meisten Ländern. Ich kann die Entstehungsgeschichte meines Buchs an die regierungskritischen Gezi-Proteste 2013 knüpfen, als viele Fußballfans ihre Rivalitäten beiseite legten, um sich auf der Straße zu vereinen. Als ich anfing zu recherchieren, erfuhr ich von regierungsfreundlichen und kritischen Fußballfans, von Bürgermeistern, die Fußballklubs für ihre Macht einsetzten, von kurdischen Nationalmannschaften, einem Stadionbauboom, Frauenteams, die gegen das Patriarchat kämpfen, einem schwulen Schiedsrichter und seinem Kampf für seine Rechte - und schließlich von dem ehemaligen halbprofessionellen Fußballspieler Recep Tayyip Erdogan, der den Sport als politisches Werkzeug in beispiellosem Maße genutzt hat.

SPIEGEL ONLINE: Inwieweit lässt sich die Türkei durch Fußball besser verstehen?

Keddie: Die türkische Politik und Geschichte ist sehr komplex und für Außenseiter oft nur schwer zu verstehen. Es hilft mir, mich Themen wie dem türkischen Nationalismus oder der Wirtschaftspolitik der Regierungspartei AKP über den Fußball zu nähern. Fußball ist die beliebteste gemeinsame Kulturpraxis der Türkei, und mit seinen charismatischen Charakteren, Dramen auf und neben dem Platz, seinen Absurditäten und Tragödien, einer reichen Geschichte und turbulenten Gegenwart, bringt er alle Zutaten mit, die es für originelle Geschichten braucht.