EM der Frauen England steht mit einem Bein im Viertelfinale

Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Mitfavorit England hat auch das Topduell gegen Spanien gewonnen und kann bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden für das Viertelfinale planen. Der WM-Dritte setzte sich am zweiten Spieltag der Gruppe D dank der Treffer von Francesca Kirby (2. Minute) und Jodie Taylor (84.) in Breda 2:0 (1:0) durch.

Die ebenfalls als Mitfavorit gehandelten Spanierinnen hatten zwar wesentlich mehr Ballbesitz, waren vor dem Tor aber zu abschlussschwach. Die Engländerinnen führen vor dem dritten und letzten Spieltag der Vorrunde mit sechs Punkten die Tabelle der Gruppe vor Spanien und Portugal (beide drei Zähler) und Schottland (null) an.

Im ersten Spiel des Abends hatten Portugals Fußballerinnen mit ihrem ersten EM-Sieg der Geschichte die Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Im Duell der Endrunden-Neulinge besiegte das Team von Francisco Neto Schottland 2:1 (1:0). Am ersten Spieltag hatten die Portugiesinnen in der Gruppe D noch 0:2 gegen Spanien verloren.

Carolina Mendes (27.) und Ana Leite (72.) brachten Portugal in Front, Erin Cuthbert glich zwischenzeitlich für Schottland aus (68.). Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel haben Schottlands Fußballerinnen nur noch theoretische Chancen auf den Viertelfinaleinzug.