EM der Frauen England schießt Nachbar Schottland ab

Die Favoriten haben sich am ersten Spieltag der Gruppe D bei der Europameisterschaft der Frauen klar durchgesetzt. Spanien besiegte Nachbar Portugal 2:0 (2:0), England schlug in einem weiteren Nachbarschaftsduell Schottland sogar 6:0 (3:0). Am zweiten Spieltag treffen die beiden Siegerteams direkt aufeinander.

Vor 3.100 Zuschauern in Doetinchem brachte Vicky Losada vom FC Barcelona die Spanierinnen gegen deutlich unterlegene Portugiesinnen in der 23. Minute in Führung. Atlético-Spielerin Amanda Sampedro erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (42. Minute). Bei diesem Resultat blieb es, obwohl das Torschussverhältnis von 17:1 einen deutlich höheren Sieg möglich erscheinen ließ. Für Portugal war es das allererste Spiel bei einer Welt- oder Europameisterschaft.

Im Spätspiel des Abends ließ der WM-Dritte England den Außenseiterinnen aus Schottland keine Chance. In Utrecht gelang Arsenal-Stürmerin Jodie Taylor ein Hattrick mit Toren in der 10., 26. und 53. Minute. Die weiteren Treffer für die Three Lionesses erzielten Ellen White (42.), Jordan Nobbs (87.) und Toni Duggan in der Nachspielzeit. Auch die Anwesenheit der schottischen ersten Ministerin Nicola Sturgeon unter den 5.000 Fans im Stadion Galgenwaard brachte Schottland kein Glück.