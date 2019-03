EM-Qualifikation Sterling trifft dreifach bei Englands Triumph über Tschechien

England - Tschechien 5:0 (2:0)

Ganze 24 Minuten dauerte es in Wembley bis zur ersten Toraktion. Die hatte Jadon Sancho bei seinem ersten Startelfeinsatz in einem Pflichtspiel für England: Einen Ball von Harry Kane brachte der BVB-Profi zu Raheem Sterling, der zum 1:0 traf. Auch wenn Sancho bei seiner Premiere glänzte, sein Sturmpartner von Machester City stahl ihm bei Englands Start in die EM-Qualifikation gegen Tschechien die Show.

Nach einer Stunde schoss Sterling aus der Drehung und überwand Jiri Pavlenka zum zweiten Mal (62. Minute). Kurze Zeit später zog der 24-Jährige von Links ins Zentrum und traf zum 4:0 (70.). Ondrej Celustka fälschte den Ball unhaltbar ab.

Auch am vierten Treffer der Engländer, dem zwischenzeitlichen 2:0, war Sterling beteiligt, als er den Elfmeter rausholte, den Kapitän Kane verwandelte (45.+1). Den 5:0-Endstand erzielte Tschechiens Ondrej Kudela mit einem Eigentor. England führt durch den Erfolg die Gruppe A an.

AFP Klettert in der Torschützenliste: Olivier Giroud (M.)

Moldawien - Frankreich 1:4 (0:3)

24 Minuten waren auch in Chisinau gespielt, bis in der Partie Moldawien gegen Frankreich die erste gefährliche Szene zustande kam - und die führte direkt zu einem Traumtor: Einen Pass von Antoine Griezmann brachte Paul Pogba per Lupfer zum Stürmer zurück, der mit einem Volleyschuss die Führung erzielte. Dann trat der Atlético-Profi auch als Vorlagengeber in Aktion, als er Raphaël Varane per Ecke bediente, der das 2:0 köpfte (27.).

Das dritte französische Tor war ebenfalls sehenswert: Einen Heber von Blaise Matuidi schoss Olivier Giroud aus der Drehung an Torwart Alexei Coselev vorbei (36.). Durch den 34. Treffer im Nationaltrikot ist er nun drittbester Schütze der französischen Fußball-Historie, gleichauf mit David Trézéguet.

In der zweiten Hälfte mühte sich Frankreich und kam erst in der 71. Minute durch einen Kopfball von Pogba zu einer Chance. Kurz vor Schluss traf das Team von Didier Deschamps dann doch noch mal: Kylian Mbappé erhöhte auf 4:0. Moldawiens Vladimir Ambros gelang fast im Gegenzug noch ein später Ehrentreffer (89.). Es änderte nichts: Auch Frankreich blieb siegreich und ist nach dem ersten Spieltag der EM-Qualifikation in der Gruppe H Tabellenführer.

Weit weniger erfreulich lief der Abend für Kingsley Coman vom FC Bayern. Wegen Schmerzen im unteren Rückenbereich sagte er nach dem Aufwärmen sein Comeback in der Nationalmannschaft ab. Sein bislang letzte Spiel für Frankreich hatte der 22-Jährige im November 2017 gemacht, auch den Gewinn des WM-Titels im vergangenen Sommer hatte er verpasst. Zur Zeit gibt es noch keine genauere Diagnose.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Portugal - Ukraine 0:0

Luxemburg - Litauen 2:1 (1:1)

Albanien - Türkei 0:2 (0:1)

Andorra - Island 0:2 (0:1)