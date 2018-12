EM-Qualifikation 2020 Auf die Löw-Elf warten die Niederlande und Nordirland

Bei der Auslosung der EM-Qualifikation hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durchaus schwierige Gegner bekommen. Die Elf von Joachim Löw, die diesmal nicht gesetzt war, musst in der Qualifikation für das Turnier 2020 erneut gegen die Niederlande antreten, gegen die die deutsche Mannschaft zuletzt in der Nations League noch zweimal sieglos geblieben war.

Zudem bekam die Mannschaft Nordirland zugelost. Auch gegen die kampfstarke Mannschaft hatte sich das DFB-Team schon mehrfach schwer getan. Als weitere Gegner in der Qualifikation muss die Löw-Elf gegen Estland und Weißrussland spielen.

Die Qualifikationsrunde wird von März bis November 2019 an fünf Doppelspieltagen ausgetragen. Alle zehn Gruppensieger und zehn Gruppenzweiten lösen das Ticket für die Endrunde vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Gastgeberländern. Deutscher Spielort ist die Allianz Arena in München.

Zu interessanten Duellen kommt es auch in anderen Gruppen: Die Schweiz trifft auf Dänemark, Spanien auf Schweden, Frankreich spielt unter anderem gegen Island.