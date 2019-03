EM-Qualifikation 2020 Spielplan, Tabellen und Termine

EM-Qualifikation 2020

Ohne ihre einstigen WM-Helden Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller bestreitet die Deutsche Nationalmannschaft die EM-Qualifikation. Die von Joachim Löw aussortierten Bayern-Stars wurden durch jüngere Profis ersetzt. Diese sollen nun dafür sorgen, dass sich die DFB-Elf nach dem Abstieg aus der Nations League für die EM 2020 qualifiziert. Spätestens nach dem abschließenden Gruppenspiel gegen Nordirland am 19. November steht fest, ob der dreifache Europameister an dem Großereignis teilnehmen darf.

Wo findet das Turnier statt?

Erstmals in der Turniergeschichte wird eine Europameisterschaft in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen. Im Olympiastadion in Rom steigt am 12. Juni das Eröffnungsspiel, das Endspiel wird einen Monat später im legendären Wembley-Stadion in London ausgespielt. Die Münchner Allianz-Arena ist der Austragungsort von drei Gruppenspielen sowie einem Viertelfinale.

Die Austragungsorte im Überblick:

1. London (3 Gruppenspiele, 2 Halbfinals, Finale)

2. Baku (3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale)

3. München (3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale)

4. Rom (3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale)

5. St. Petersburg (3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

6. Glasgow (3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

7. Budapest (3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

8. Kopenhagen (3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

9. Bilbao (3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

10. Amsterdam (3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

11. Dublin (3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

12. Bukarest (3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale)

Wo kann man die Qualifikation im TV verfolgen?

Alle Gruppenspiele der DFB-Elf werden bei RTL im Free-TV und online im Livestream zu sehen sein. Zudem überträgt der kostenpflichte Streamingdienst DAZN weitere Partien der EM-Qualifikation.

Der Spielplan

Die Spiele der Deutschen Nationalmannschaft in der Übersicht:

24. März: Niederlande - Deutschland 2:3 (0:2)

8. Juni: Weißrussland - Deutschland 20.45 Uhr (in Baryssau)

11. Juni: Deutschland - Estland 20.45 Uhr (in Mainz)

6. September: Deutschland - Niederlande 20.45 Uhr (in Hamburg)

9. September: Nordirland - Deutschland 20.45 Uhr (in Belfast)

13. Oktober: Estland - Deutschland 20.45 Uhr (in Tallin)

16. November: Deutschland - Weißrussland 20.45 Uhr (in Mönchengladbach)

19. November: Deutschland - Nordirland 20.45 Uhr (in Frankfurt am Main)

Die Qualifikationsgruppen:

AP Englischer Nationalstürmer Raheem Sterling von Manchester City

Gruppe A (England, Bulgarien, Kosovo, Montenegro, Tschechien)



22. März: Bulgarien - Montenegro 1:1 (0:0)

22. März: England - Tschechien 5:0 (2:0)

25. März: Kosovo - Bulgarien 1:1 (0:1)

25. März: Montenegro - England 1:5 (1:2)

07. Juni: Tschechien - Bulgarien 20.45 Uhr

07. Juni: Montenegro - Kosovo 20.45 Uhr

10. Juni: Bulgarien - Kosovo 20.45 Uhr

10. Juni: Tschechien - Montenegro 20.45 Uhr

07. September: Kosovo - Tschechien 15 Uhr

07. September: England - Bulgarien 18 Uhr

10. September: Montenegro - Tschechien 20.45 Uhr

10. September: England - Kosovo 20.45 Uhr

11. Oktober: Montenegro - Bulgarien 20.45 Uhr

11. Oktober: Tschechien - England 20.45 Uhr

14. Oktober: Kosovo - Montenegro 20.45 Uhr

14. Oktober: Bulgarien - England 20.45 Uhr

14. November: England - Montenegro 20.45 Uhr

14. November: Tschechien - Kosovo 20.45 Uhr

17. November: Kosovo - England 18 Uhr

17. November: Bulgarien - Tschechien 18 Uhr



REUTERS Portugals Superstar Cristiano Ronaldo

Gruppe B (Portugal, Litauen, Luxemburg, Serbien, Ukraine)



22. März: Luxemburg - Litauen 2:1 (1:1)

22. März: Portugal - Ukraine 0:0

25. März: Luxemburg - Ukraine 1:2 (1:1)

25. März: Portugal - Serbien 1:1 (1:1)

7. Juni: Litauen - Luxemburg 20.45 Uhr

7. Juni: Ukraine - Serbien 20.45 Uhr

10. Juni: Serbien - Litauen 20.45 Uhr

10. Juni: Ukraine - Luxemburg 20.45 Uhr

7. September: Litauen - Ukraine 18 Uhr

7. September: Serbien - Portugal 20.45 Uhr

10. September: Litauen - Portugal 20.45 Uhr

10. September: Luxemburg - Serbien 20.45 Uhr

11. Oktober: Portugal - Luxemburg 20.45 Uhr

11. Oktober: Ukraine - Litauen 20.45 Uhr

14. Oktober: Litauen - Serbien 20.45 Uhr

14. Oktober: Ukraine - Portugal 20.45 Uhr

14. November: Portugal - Litauen 20.45 Uhr

14. November: Serbien - Luxemburg 20.45 Uhr

17. November: Luxemburg - Portugal 15 Uhr

17. November: Serbien - Ukraine 15 Uhr

AFP DFB-Torhüter Manuel Neuer beim Gruppenspiel gegen die Niederlande

Gruppe C (Deutschland, Niederlande, Nordirland, Estland, Weißrussland)

21. März: Niederlande - Weißrussland 4:0 (2:0)

21. März: Nordirland - Estland 2:0 (0:0)

24. März: Niederlande - Deutschland 2:3 (0:2)

24. März: Nordirland - Weißrussland 2:1 (1:1)

8. Juni: Estland - Nordirland 18 Uhr

8. Juni: Weißrussland - Deutschland 20.45 Uhr

11. Juni: Weißrussland - Nordirland 20.45 Uhr

11. Juni: Deutschland - Estland 20.45 Uhr

6. September: Estland - Weißrussland 20.45 Uhr

6. September: Deutschland - Niederlande 20.45 Uhr

9. September: Estland - Niederlande 20.45 Uhr

9. September: Nordirland - Deutschland 20.45 Uhr

10. Oktober: Weißrussland - Estland 20.45 Uhr

10. Oktober: Niederlande - Nordirland 20.45 Uhr

13. Oktober: Weißrussland - Niederlande 18 Uhr

13. Oktober: Estland - Deutschland 20.45 Uhr

16. November: Deutschland - Weißrussland 20.45 Uhr

16. November: Nordirland - Niederlande 20.45 Uhr

19. November: Deutschland - Nordirland 20.45 Uhr

19. November: Niederlande - Estland 20.45 Uhr

ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA-EFE/REX Dänemarks Christian Eriksen im Duell mit Denis Zakaria und Kevin Mbabu (Schweiz)

Gruppe D (Schweiz, Dänemark, Irland, Georgien, Gibraltar)

23. März: Georgien - Schweiz 15.00 0:2 (0:0)

23. März: Gibraltar - Irland 0:1 (0:0)

26. März: Irland - Georgien 1:0 (1:0)

26. März: Schweiz - Dänemark 3:3 (1:0)

7. Juni: Georgien - Gibraltar 18 Uhr

7. Juni: Dänemark - Irland 20.45 Uhr

10. Juni: Dänemark - Georgien 20.45 Uhr

10. Juni: Irland - Gibraltar 20.45 Uhr

5. September: Gibraltar - Dänemark 20.45 Uhr

5. September: Irland - Schweiz 20.45 Uhr

8. September: Georgien - Dänemark 18 Uhr

8. September: Schweiz - Gibraltar 18 Uhr

12. Oktober: Georgien - Irland 15 Uhr

12. Oktober: Dänemark - Schweiz 18 Uhr

15. Oktober: Gibraltar - Georgien 20.45 Uhr

15. Oktober: Schweiz - Irland 20.45 Uhr

15. November: Dänemark - Gibraltar 20.45 Uhr

15. November: Schweiz - Georgien 20.45 Uhr

18. November: Gibraltar - Schweiz 20.45 Uhr

18. November: Irland - Dänemark 20.45 Uhr

BALAZS CZAGANY/EPA-EFE/REX Kroatiens Weltfußballer Luka Modric (l.)

Gruppe E (Kroatien, Slowakei, Ungarn, Wales, Aserbaidschan)

21. März: Kroatien - Aserbaidschan 2:1 (1:1)

21. März: Slowakei - Ungarn 2:0 (1:0)

24. März: Wales - Slowakei 1:0 (1:0)

24. März: Ungarn - Kroatien 2:1 (1:1)

8. Juni: Kroatien - Wales 15 Uhr

8. Juni: Aserbaidschan - Ungarn 18 Uhr

11. Juni: Aserbaidschan - Slowakei 18 Uhr

11. Juni: Ungarn - Wales 20.45 Uhr

6. September: Slowakei - Kroatien 20.45 Uhr

6. September: Wales - Aserbaidschan 20.45 Uhr

9. September: Aserbaidschan - Kroatien 18 Uhr

9. September: Ungarn - Slowakei 20.45 Uhr

10. Oktober: Kroatien - Ungarn 20.45 Uhr

10. Oktober: Slowakei - Wales 20.45 Uhr

13. Oktober: Ungarn - Aserbaidschan 18 Uhr

13. Oktober: Wales - Kroatien 20.45 Uhr

16. November: Aserbaidschan - Wales 18 Uhr

16. November: Kroatien - Slowakei 20.45 Uhr

19. November: Slowakei - Aserbaidschan 20.45 Uhr

19. November: Wales - Ungarn 20.45 Uhr

REUTERS Spaniens Alvaro Morata jubelt nach seinem Tor gegen Malta.

Gruppe F (Spanien, Schweden, Norwegen, Rumänien, Malta, Färöer)

23. März: Malta - Färöer 2:1 (1:0)

23. März: Schweden - Rumänien 2:1 (2:0)

23. März: Spanien - Norwegen 2:1 (1:0)

26. März: Malta - Spanien 20.45 Uhr

26. März: Norwegen - Schweden 20.45 Uhr

26. März: Rumänien - Färöer 20.45 Uhr

7. Juni: Färöer - Spanien 20.45 Uhr

7. Juni: Norwegen - Rumänien 20.45 Uhr

7. Juni: Schweden - Malta 20.45 Uhr

10. Juni: Färöer - Norwegen 20.45 Uhr

10. Juni: Malta - Rumänien 20.45 Uhr

10. Juni: Spanien - Schweden 20.45 Uhr

5. September: Färöer - Schweden 20.45 Uhr

5. September: Norwegen - Malta 20.45 Uhr

5. September: Rumänien - Spanien 20.45 Uhr

8. September: Spanien - Färöer 15 Uhr

8. September: Rumänien - Malta 18 Uhr

8. September: Schweden - Norwegen 20.45 Uhr

12. Oktober: Färöer - Rumänien 18 Uhr

12. Oktober: Malta - Schweden 20.45 Uhr

12. Oktober: Norwegen - Spanien 20.45 Uhr

15. Oktober: Färöer - Malta 20.45 Uhr

15. Oktober: Rumänien - Norwegen 20.45 Uhr

15. Oktober: Schweden - Spanien 20.45 Uhr

15. November: Norwegen - Färöer 20.45 Uhr

15. November: Rumänien - Schweden 20.45 Uhr

15. November: Spanien - Malta 20.45 Uhr

18. November: Malta - Norwegen 20.45 Uhr

18. November: Spanien - Rumänien 20.45 Uhr

18. November: Schweden - Färöer 20.45 Uhr

DPA Robert Lewandowski (r.) und Österreichs Stefan Lainer kämpfen um den Ball.

Gruppe G (Polen, Österreich, Israel, Lettland, Slowenien, Mazedonien)

1. März: Österreich - Polen 0:1 (0:0)

21. März: Mazedonien - Lettland 3:1 (2:0)

21. März: Israel - Slowenien 1:1 (0:0)

24. März: Israel - Österreich 4:2 (2:1)

24. März: Polen - Lettland 2:0 (0:0)

24. März: Slowenien - Nordmazedonien 1:1 (1:0)

7. Juni: Österreich - Slowenien 20.45 Uhr

7. Juni: Nordmazedonien - Polen 20.45 Uhr

7. Juni: Lettland - Israel 20.45 Uhr

10. Juni: Nordmazedonien - Österreich 20.45 Uhr

10. Juni: Lettland - Slowenien 20.45 Uhr

10. Juni: Polen - Israel 20.45 Uhr

5. September: Israel - Nordmazedonien 20.45 Uhr

6. September: Österreich - Lettland 20.45 Uhr

6. September: Slowenien - Polen 20.45 Uhr

9. September: Lettland - Nordmazedonien 20.45 Uhr

9. September: Polen - Österreich 20.45 Uhr

9. September: Slowenien - Israel 20.45 Uhr

10. Oktober: Österreich - Israel 20.45 Uhr

10. Oktober: Nordmazedonien - Slowenien 20.45 Uhr

10. Oktober: Lettland - Polen 20.45 Uhr

13. Oktober: Polen - Nordmazedonien 20.45 Uhr

13. Oktober: Slowenien - Österreich 20.45 Uhr

15. Oktober: Israel - Lettland 20.45 Uhr

16. November: Slowenien - Lettland 18.00 Uhr

16. November: Österreich - Nordmazedonien 20.45 Uhr

16. November: Israel - Polen 20.45 Uhr

19. November: Nordmazedonien - Israel 20.45 Uhr

19. November: Lettland - Österreich 20.45 Uhr

19. November: Polen - Slowenien 20.45 Uhr

AFP Kylian Mbappe feiert mit Blaise Matuidi (l.) und Layvin Kurzawa (r.).

Gruppe H (Frankreich, Island, Türkei, Albanien, Moldawien, Andorra)

22. März: Albanien - Türkei 0:2 (0:1)

22. März: Andorra - Island 0:2 (0:1)

22. März: Moldawien - Frankreich 1:4 (0:3)

25. März: Türkei - Moldawien 4:0 (2:0)

25. März: Andorra - Albanien 0:3 (0:1)

25. März: Frankreich - Island 4:0 (1:0)

8. Juni: Island - Albanien 15 Uhr

8. Juni: Moldawien - Andorra 18 Uhr

8. Juni: Türkei - Frankreich 20.45 Uhr

11. Juni: Albanien - Moldawien 20.45 Uhr

11. Juni: Andorra - Frankreich 20.45 Uhr

11. Juni: Island - Türkei 20.45 Uhr

7. September: Island - Moldawien 18 Uhr

7. September: Frankreich - Albanien 20.45 Uhr

7. September: Türkei - Andorra 20.45 Uhr

10. September: Albanien - Island 20.45 Uhr

10. September: Frankreich - Andorra 20.45 Uhr

10. September: Moldawien - Türkei 20.45 Uhr

11. Oktober: Andorra - Moldawien 20.45 Uhr

11. Oktober: Island - Frankreich 20.45 Uhr

11. Oktober: Türkei - Albanien 20.45 Uhr

14. Oktober: Frankreich - Türkei 20.45 Uhr

14. Oktober: Island - Andorra 20.45 Uhr

14. Oktober: Moldawien - Albanien 20.45 Uhr

14. November: Türkei - Island 18 Uhr

14. November: Albanien - Andorra 20.45 Uhr

14. November: Frankreich - Moldawien 20.45 Uhr

17. November: Albanien - Frankreich 20.45 Uhr

17. November: Andorra - Türkei 20.45 Uhr

17. November: Moldawien - Island 20.45 Uhr

REUTERS Die Belgier Thorgan (l.) und Eden Hazard (r.)

Gruppe I (Belgien, Russland, Schottland, Kasachstan, Zypern, San Marino)

21. März: Kasachstan - Schottland 3:0 (2:0)

21. März: Belgien - Russland 3:1 (2:1)

21. März: Zypern - San Marino 5:0 (4:0)

24. März: Kasachstan - Russland 0:4 (0:2)

24. März: San Marino - Schottland 0:2 (0:1)

24. März: Zypern - Belgien 0:2 (0:2)

8. Juni: Russland - San Marino 18 Uhr

8. Juni: Belgien - Kasachstan 20.45 Uhr

8. Juni: Schottland - Zypern 20.45 Uhr

11. Juni: Kasachstan - San Marino 16 Uhr

11. Juni: Belgien - Schottland 20.45 Uhr

11. Juni: Russland - Zypern 20.45 Uhr

6. September: Zypern - Kasachstan 20.45 Uhr

6. September: San Marino - Belgien 20.45 Uhr

6. September: Schottland - Russland 20.45 Uhr

9. September: Russland - Kasachstan 20.45 Uhr

9. September: San Marino - Zypern 20.45 Uhr

9. September: Schottland - Belgien 20.45 Uhr

10. Oktober: Kasachstan - Zypern 16 Uhr

10. Oktober: Belgien - San Marino 20.45 Uhr

10. Oktober: Russland - Schottland 20.45 Uhr

13. Oktober: Kasachstan - Belgien 15 Uhr

13. Oktober: Zypern - Russland 18 Uhr

13. Oktober: Schottland - San Marino 18 Uhr

16. November: Zypern - Schottland 15 Uhr

16. November: Russland - Belgien 18 Uhr

16. November: San Marino - Kasachstan 18 Uhr

19. November: Belgien - Zypern 20.45 Uhr

19. November: San Marino - Russland 20.45 Uhr

19. November: Schottland - Kasachstan 20.45 Uhr

AFP Jubelnde Italiener nach einem Tor gegen Liechtenstein

Gruppe J (Italien, Finnland, Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Armenien, Liechtenstein)

23. März: Bosnien-Herzegowina - Armenien 2:1 (1:0)

23. März: Italien - Finnland 2:0 (1:0)

23. März: Liechtenstein - Griechenland 0:2 (0:1)

26. März: Armenien - Finnland 0:2 (0:1)

26. März: Bosnien-Herzegowina - Griechenland 2:0 (2:2)

26. März: Italien - Liechtenstein 6:0 (4:0)

8. Juni: Armenien - Liechtenstein 18 Uhr

8. Juni: Finnland - Bosnien-Herzegowina 18 Uhr

8. Juni: Griechenland - Italien 20.45 Uhr

11. Juni: Griechenland - Armenien 20.45 Uhr

11. Juni: Italien - Bosnien-Herzegowina 20.45 Uhr

11. Juni: Liechtenstein - Finnland 20.45 Uhr

5. September: Armenien - Italien 18 Uhr

5. September: Bosnien-Herzegowina - Liechtenstein 20.45 Uhr

5. September: Finnland - Griechenland 20.45 Uhr

8. September: Armenien - Bosnien-Herzegowina 18 Uhr

8. September: Finnland - Italien 20.45 Uhr

8. September: Griechenland - Liechtenstein 20.45 Uhr

12. Oktober: Bosnien-Herzegowina - Finnland 18 Uhr

12. Oktober: Italien - Griechenland 20.45 Uhr

12. Oktober: Liechtenstein - Armenien 20.45 Uhr

15. Oktober: Finnland - Armenien 20.45 Uhr

15. Oktober: Griechenland - Bosnien-Herzegowina 20.45 Uhr

15. Oktober: Liechtenstein - Italien 20.45 Uhr

15. November: Armenien - Griechenland 18 Uhr

15. November: Finnland - Liechtenstein 18 Uhr

15. November: Bosnien-Herzegowina - Italien 20.45 Uhr

18. November: Griechenland - Finnland 20.45 Uhr

18. November: Italien - Armenien 20.45 Uhr

18. November: Liechtenstein - Bosnien-Herzegowina 20.45 Uhr

Die besten Torjäger der Qualifikation:

1. Raheem Sterling (England): 2 Spiele / 4 Tore

2. Eran Zahavi (Israel): 2 Spiele / 4 Tore

3. Denis Cheryshev (Russland): 2 Spiele / 3 Tore

4. Memphis Depay (Niederlande): 2 Spiele / 3 Tore

5. Eden Hazard (Belgien): 2 Spiele / 3 Tore