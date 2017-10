EM-Qualifikation Deutschlands U21 feiert Kantersieg gegen Aserbaidschan

Die deutsche U21-Auswahl hat in der EM-Qualifikation den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz besiegte in Cottbus Aserbaidschan 6:1 (3:0). Für die DFB-Fußballer war es der 16. Sieg in Serie in der EM-Qualifikation.

Debütant Philipp Ochs (8.Minute/37.), Mahmoud Dahoud (34.), Anton Krivotsyuk per Eigentor (53.), Marcel Hartel (72.) und Cedric Teuchert (83.) trafen vor 7345 Zuschauern. Ilyas Safarzade (86.) gelang für die Gäste das Ehrentor nach einem Fehler von Jonathan Tah.

"Wir haben viele Sachen besser gemacht als gegen beim Sieg gegen den Kosovo. Wenn es etwas zu meckern gibt, dann war es die Chancenauswertung. Da fehlte die Konsequenz", sagte Kuntz, der mit dem Team bei der EM im Sommer den Titel gewonnen hatte. Gegen Kosovo hatte die DFB-Auswahl das erste EM-Qualispiel 1:0 gewonnen.

Deutschland kletterte in der Gruppe 5 zunächst auf den dritten Rang hinter Irland und dem Kosovo, die jedoch schon ein beziehungsweise zwei Spiele mehr bestritten haben. Das nächste Spiel der DFB-Elf steigt am Dienstag in Norwegen auf Kunstrasen. Die EM 2019 findet in Polen statt.