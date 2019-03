Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im erstes Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2020 gewonnen. In der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam gewann die DFB-Auswahl 3:2 (2:0) gegen die Niederlande. Dabei hatte die DFB-Elf zunächst eine 2:0-Führung verspielt.

Leroy Sané brachte die deutsche Nationalelf in Führung, wobei ihm ein Missgeschick von Innenverteidiger Matthijs de Ligt zugute kam. Toni Kroos hatte Nico Schulz auf dem linken Flügel Richtung Grundlinie geschickt, von wo der Hoffenheimer flach an den ersten Pfosten flankte. Dort kam de Ligt ins Stolpern und fiel zu Boden, weshalb Sané beim Führungstreffer unbedrängt blieb (15.).

Auch die Niederlande kamen im ersten Durchgang zu mehreren gefährlichen Torchancen durch Ryan Babel (25. und 27.), bei denen Manuel Neuer stark parierte. Der Ausgleich gelang aber nicht. Stattdessen fiel das 2:0 für Deutschland, und zwar in spektakulärer Weise: Nach einem langen Ball von Antonio Rüdiger zog Serge Gnabry von links an Virgil van Dijk vorbei in die Mitte und schlenzte den Ball unhaltbar in den langen Winkel (34.).

Christian Charisius / DPA Serge Gnabry lässt den teuersten Verteidiger der Welt stehen: Virgil van Dijk vom FC Liverpool.

Niederlande gleichen in 15 Minuten aus

Direkt nach Wiederanpfiff verkürzten die Gastgeber den Rückstand auf Deutschland. Nach einem Eckball der Niederländer war der Ball wieder auf dem Flügel gelandet, wo Memphis Depay in den Strafraum flankte. Dort flog de Ligt heran und machte mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:2 seinen Fehler aus der ersten Hälfte wieder gut (48.).

Nur eine Viertelstunde später landete der Ball wieder in Neuers Tor. Mathias Ginter und Niklas Süle konnten einen Ball im Strafraum nicht klären, sodass Memphis den Ball flach ins linke Eck schießen konnte (63.). Neuer sah den Ball erst spät und konnte so das 2:2 aus kurzer Distanz nicht verhindern.

In der Schlussphase war es Nico Schulz, der das Siegtor für Deutschland schoss. Der eingewechselte Ilklay Gündogan steckte auf Marco Reus durch, der ebenfalls frisch in die Partie gekommen war. Reus spielte den Ball in den Rücken der Abwehr, wo Schulz den Ball in die rechte Ecke zum 3:2 für die DFB-Elf schoss (90.). So konnte Deutschland trotz einer schwachen Vorstellung in der zweiten Hälfte einen Sieg aus Amsterdam mitnehmen.

Niederlande - Deutschland 2:3 (0:2)

0:1 Gnabry (15.)

0:2 Sané (34.)

1:2 de Ligt (48.)

2:2 Memphis (63.)

2:3 Schulz (90.)

Niederlande: Cillessen - Dumfries, de Ligt, Virgil, Blind - de Roon (90. de Jong), Wijnaldum, Jong - Promes, Depay, Babel (46. Bergwijn)

Deutschland: Neuer - Süle, Ginter, Rüdiger - Kehrer, Kroos, Kimmich, Schulz - Goretzka (69. Gündogan) - Gnabry (88. Reus), Sané

Gelbe Karten: Blind

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano

Zuschauer: 54.990 in Amsterdam (ausverkauft)