U21-EM-Qualifikation Deutschland gewinnt hoch gegen Aserbaidschan

Einen Monat nach der 1:3-Niederlage in Norwegen hat die deutsche U21 in der EM-Qualifikation einen klaren 7:0-Erfolg gegen Aserbaidschan gefeiert. In Baku erzielte Marcel Hartel von Union Berlin drei Tore.

Nach einem Blitztor von Hartel (zweite Minute) erhöhte Hoffenheims Nadiem Amiri, einer von fünf Europameistern im Team, mit einem 18-Meter-Schuss auf 2:0 (14.). Der Kieler Aaron Seydel erzielte bei seinem U21-Debüt noch vor der Pause das 3:0 (28.).

Auch nach Wiederanpfiff war es Hartel, der nach 22 Sekunden für schnellen Jubel sorgte. Per Distanzschuss steuerte der Berliner wenig später noch das 5:0 (58.) bei - sein vierter Treffer im fünften U21-Spiel. Nach Vorarbeit des Mainzers Levin Öztunali erzielte Lukas Klostermann (60.) seinen ersten Treffer für das deutsche Team. Der starke Öztunali sorgte in der 84. Minute für den 7:0-Endstand.

In der Tabelle rückte die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz bis auf einen Zähler an Tabellenführer Irland heran. Nur der Gruppensieger fährt sicher zur Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino. Zum Abschluss des Länderspieljahrs steht am Dienstag (18.30 Uhr) in Ramat Gan noch ein Qualifikationsspiel gegen Israel an.