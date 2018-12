EM-Qualifikation Das muss die Löw-Elf schaffen

Es gibt die klassischen Bewertungen nach Auslosungsprozeduren im Fußball: Machbar, lösbar, unangenehm, schwierig. Dass sind die üblichen Adjektive, und nach der Entscheidung über die deutschen Gegner zur EM-Qualifikation war je nach Blickwinkel wieder alles davon dabei. Nur das so gern benutzte "Hammer-Los" - das konnte man nach der Auslosung der Qualifikationsgruppen in Dublin beim besten Willen nicht anwenden. Jetzt, wo klar ist, auf wen die Löw-Elf treffen wird, muss man sagen: Die Qualifikation ist ein Muss, der Uefa sei Dank.

Bei der Europameisterschaft 2020, diesem merkwürdigen Turnier, bei dem gleich zwölf europäische Länder als Gastgeber fungieren und zwischen Cardiff, Baku, Rom und London hin und her gereist wird, werden 24 Mannschafen an den Start gehen. Das bedeutet, dass sich aus den zehn Gruppen die ersten beiden qualifizieren.

Die Löw-Elf könnte es sich also erlauben, den Vergleich mit den Niederlanden zu verlieren, und wäre als Gruppenzweiter dennoch bei der Reise-EM mit von der Partie. Angesichts der Qualität der übrigen Teams in Gruppe C sollte, nein, muss das für eine Mannschaft, die vor fünf Monaten immerhin noch amtierender Weltmeister war, gelingen.

Nordirland, Estland, Weißrussland - kein Maßstab

Bei allem Respekt vor dem Team Nordirlands und den Will-Grigg-Gesängen seiner Fans: Die Duelle mit der Mannschaft bei der EM 2016 und der anschließenden WM-Qualifikation haben nicht unbedingt Anlass gegeben, dass beim DFB in der Otto-Fleck-Schneise größere Sorgen ausbrechen dürften. Für Estland, gegen das Deutschland letztmals am 29. Juni 1939 antrat, und Weißrussland gilt das in noch verstärktem Maße.

So bleiben die Niederlande als Härte- und Charakterprüfung übrig. Bei der Nations League hat das DFB-Team im Oktober in Amsterdam vielleicht die dramatischste Niederlage des an dramatischen Niederlagen nicht armen WM-Jahres bezogen. Trotz der Weltmeisterschafts-Pleiten gegen Mexiko und Südkorea: Das 0:3 gegen Oranje, das zuvor selbst die WM verpasst hatte, war ein Offenbarungseid, es war die Talsohle, die man im Sommer bereits erreicht zu haben glaubte.

Im Rückspiel in Gelsenkirchen gab es ein 2:2 nach 2:0-Führung. Gute Ansätze im Konterspiel waren erkennbar, ebenso deutlich war aber auch der Rückfall in bekannte Schwächen. Und die Erkenntnis, dass die Niederländer in ihrem Wiederaufbauprogramm schon ein Stück weiter sind als die Löw-Elf. Allein schon deswegen werden die Duelle mit der Elftal ein Gradmesser, inwieweit der vielbesungene Umbruch im DFB-Team Fortschritte macht. Bondscoach Ronald Koeman hat die Auslosung so kommentiert: "Ich hatte die Deutschen nicht erwartet, ich bin nicht glücklich. Aber die Deutschen sind sicher auch nicht glücklich." Das trifft es ganz gut.

Selbstfindung wird fortgesetzt

So wird das Jahr 2019 wohl vor allem ein Länderspieljahr werden, in dem die Nationalmannschaft ihre Selbstfindung fortsetzen wird. Die Resultate gegen Nordirland, Estland und Weißrussland werden, wenn die Spiele so ausgehen, wie man es erwarten darf, keine große Aussagekraft haben. Der DFB hat dank des Umstands, dass die Mannschaft in einer Fünfergruppe spielt, noch Zeit und Gelegenheit für zwei Testspiele. Da sollte man sich sportlich attraktive Mannschaften aussuchen, um ausloten zu können, wie es um Struktur und Qualität des Teams bestellt ist.

Löw selbst hat die Gruppe als "normal schwierig" bezeichnet, Manager Oliver Bierhoff davon gesprochen, dass "es uns hätte härter treffen können". Das ist zweifellos richtig. Die Nationalmannschaft hat in diesem Jahr allerdings auch die Erfahrung gemacht, was es ausrichten kann, wenn man läppische Spiele gegen Saudi-Arabien oder gegen, nichts für ungut, Österreich herunterspielt und nicht ernstnimmt. Das böse Erwachen kam beim WM-Turnier.

2018 war eine Zäsur in der DFB-Geschichte, das schlechteste Jahr in der Historie der Nationalmannschaft. 2019 wird besser werden. Aber das wird wahrscheinlich nicht viel bedeuten.