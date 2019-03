Antonio Rüdiger, Abwehr: Der Abwehrspieler vom FC Chelsea hat in der Öffentlichkeit nicht immer das beste Standing, man wartet fast schon auf seinen Fehler. Aber diesmal wartete man vergeblich. Rüdiger war zwar bei beiden Gegentoren in der Nähe, ohne wirklich eingreifen zu können. Dafür aber entwickelte er ungeahnte Fähigkeiten im Spielaufbau. Mehrfach setzte er die Offensiven mit gezielten langen Pässen ein - so etwas hatte man von ihm in der Nationalmannschaft noch nicht gesehen.