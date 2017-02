Bis 2022 RB Leipzig verlängert mit Forsberg

RB Leipzig hat den Vertrag mit Top-Vorbereiter Emil Forsberg um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das teilte der Tabellenzweite der Bundesliga mit. Der 25-jährige war 2015 von Malmö FF aus Schweden zum damaligen Zweitligisten gewechselt.

In der vergangenen Winterpause hatte es zunächst Spekulationen gegeben, Forsberg könnte RB womöglich nach dieser Saison verlassen. Vor allem der FC Liverpool soll Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler gehabt haben.

"Emil ist ein absoluter Leistungs- und Sympathieträger bei RB Leipzig. Er spielt eine herausragende Saison und fühlt sich im Verein und der Stadt rundum wohl", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick.

In diesem Jahr durfte Forsberg noch kein Spiel in der Bundesliga bestreiten. Er war nach seiner Roten Karte bei der Niederlage gegen Bayern München für drei Partien gesperrt worden. Trotz der Auszeit ist der Schwede mit neun Vorlagen der beste Vorbereiter der Liga. Beim Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht Forsberg Trainer Ralph Hasenhüttl wieder zur Verfügung.