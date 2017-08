+++ Fußball-Transferticker +++ Dortmund stellt Mor frei

+++ VORSICHT, GERÜCHT! +++

Mbappé hat sich offenbar entschieden

Der von mehreren Topklubs umworbene Angreifer Kylian Mbappé will Medienberichten zufolge von AS Monaco zu Paris Saint-Germain wechseln. Der 18-Jährige habe sich endgültig entscheiden, berichtete die französische TV-Fachsendung "Téléfoot". Demnach wird die katarische PSG-Führung nun die Verhandlungen mit Monaco aufnehmen. Ein erstes Angebot in Höhe von 155 Millionen Euro sei dem Meister der Ligue 1 bereits unterbreitet worden, hieß es. (mru/dpa)

Darmstadt will Pizarro verpflichten

Seit Claudio Pizarro bei Werder Bremen keinen neuen Vertrag erhalten hat, befindet sich der Angreifer auf Vereinssuche. Das peruanische Sportportal "Libero.pe" hat den 38-Jährigen nun in Verbindung mit Darmstadt 98 gebracht. Beim Bundesliga-Absteiger würde Pizarro auf einen alten Teamkollegen treffen: Trainer Torsten Frings. Mit dem ehemaligen Nationalspieler hat der Peruaner bereits in Bremen und beim FC Bayern zusammen gespielt. Laut des Portals sind allerdings auch Klubs aus Österreich, der Schweiz und Katar an ihm interessiert. (mru)

Holt Reschke Aogo?

Dennis Aogo steht angeblich vor einem Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Dies berichtet die "Bild"-Zeitung. Der 30-Jährige ist nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Schalke 04 vereinslos. Da Emiliano Insúa wegen einer Fleischwunde am Knie wochenlang ausfällt, ist der VfB auf der Suche nach einem Ersatz für die Position des Linksverteidigers. Aogo wäre der erste Transfer des neuen Stuttgarter Sportvorstandes Michael Reschke. (mru/sid)

+++ UPDATE +++

Mor vom BVB freigestellt

Der Abgang von Mittelfeldtalent Emre Mor beim Bundesligisten Borussia Dortmund ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Nach einer individuellen Trainingseinheit am Mittwoch wurde der türkische Nationalspieler durch den Verein vom Medientag freigestellt und posierte nicht mehr für das offizielle Mannschaftsfoto. Der BVB teilte mit, man befinde sich "in abschließenden Gesprächen" mit einem anderen Klub. Mor steht laut Medienberichten vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Als wahrscheinlich gilt ein Leihgeschäft mit bindender Kaufoption. (mru/sid)

Emre #Mor fehlt gleich beim Shooting des Mannschaftsfotos. Er ist für finale Verhandlungen über seine Zukunft freigestellt. pic.twitter.com/jzdP2VXknN — Borussia Dortmund (@BVB) 9. August 2017

+++ FIX UND FERTIG +++

Lemina wechselt in die Premier League

Der englische Erstligist FC Southampton hat Mario Lemina verpflichtet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt von Juventus und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Die Saints investieren für die Dienste Leminas die Vereinsrekordablöse von bis zu 20 Millionen Euro - je nach Fälligkeit der erfolgsabhängigen Bonuszahlungen. (mru)

St. Pauli verlängert mit verletztem Miyaichi

Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit Ryo Miyaichi vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2019 verlängert. Der 24 Jahre alte Japaner hatte in der Vorbereitung auf die laufende Saison einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und wird den Hamburgern mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Wir wollen ihn nicht damit alleine lassen und zeigen, dass wir hinter ihm stehen", sagte Geschäftsführer Andreas Rettig. (mru/sid)

