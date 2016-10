Historische Platzierung AFC Wimbledon überholt Ex-Klub MK Dons

Der englische Fußballklub AFC Wimbledon steht erstmals in seiner Geschichte vor Milton Keynes Dons. Für den Verein aus der League One ist das ein besonderer Erfolg, die britische Zeitung "The Guardian" spricht sogar von einem "historischen Meilenstein". Der Klub wurde erst vor 14 Jahren von Fans des FC Wimbledon gegründet. Aus diesem Klub wurde 2002 Milton Keynes Dons, nachdem die Vereinsspitze einen Umzug in das etwa 100 Kilometer entfernte Milton Keynes beschloss.

Der neu gegründete AFC musste zunächst in der regionalen Liga Combined Counties League einen Neubeginn starten. Das gelang dann mit großem Erfolg: Es folgten sechs Aufstiege. Erst im vergangenen Mai sicherte sich der Klub über die Playoffs den Sprung in die League One, der dritthöchsten englischen Spielklasse.

Dort ist der AFC nach zwölf Spieltagen Tabellenzehnter - und steht damit erstmals vor seinem Rivalen MK Dons. Durch einen 3:1-Erfolg in Oxford und einer gleichzeitigen Niederlage von Milton Keynes (0:1 gegen Port Vale) überholte der Klub den Konkurrenten in der Tabelle.

In der englischen Presse wird dieser Erfolg gefeiert. "Sie sind jetzt besser als Milton Keynes Dons" schreibt "Foxsports". Auf den Verein aufmerksam geworden sind sogar schon Filmstudios. Zuletzt kündigte der Filmproduzent und langjährige Fan des Klubs John Green die Verfilmung der Vereinsgeschichte an.