Bisheriger Interimscoach Southgate zu Englands Nationaltrainer befördert

Gareth Southgate ist als Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft bestätigt worden. Der 46-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis zur EM 2020, wie der englische Fußball-Verband FA mitteilte. Schon am Dienstag hatte sich der Verband dafür ausgesprochen, dass der Interimscoach dauerhaft die Nachfolge von Sam Allardyce übernehmen soll.

Allardyce hatte im September nach nur 67 Tagen sein Amt wieder abgeben müssen. Reporter hatten ihn, getarnt als vermeintliche Geschäftsleute, heimlich gefilmt, wie er über Tricks sprach, mit denen man die Transferregeln des englischen Fußballverbands aushebeln könne.

Southgate, der bisherige Trainer der U21-Auswahl, übernahm nach dem Rücktritt von Allardyce vorerst die Nationalmannschaft. In den vier Spielen seit seiner Ernennung blieb das Team ungeschlagen. Noch im Sommer hatte Southgate den Chefposten abgelehnt, änderte nun aber seine Meinung.

"Ich bin sehr stolz. Ich kann es nicht erwarten anzufangen", sagte Southgate nach seiner Ernennung. "Wegen der Geschehnisse im Sommer haben wir eine Vielzahl von Kandidaten kontaktiert und interviewt. Auch Gareth hat sich einer schwierigen Befragung unterzogen. Am Ende hatten wir zwei Dinge: die Zuversicht, dass er weiß, worüber er spricht und dass es aber auch Dinge gibt, die er noch lernen muss. Wir wollen ihm all die nötige Unterstützung geben, damit er erfolgreich sein kann", sagte FA-Generalsekretär Martin Glenn.

Southgate bestritt als Profi 57 Länderspiele und erreichte 1996 das EM-Halbfinale. Dort scheiterte er als einziger Spieler im Elfmeterschießen am deutschen Torhüter Andreas Köpke. Sein Debüt als Cheftrainer wird er im kommenden März in Dortmund feiern, wenn die Three Lions gegen das DFB-Team testen.