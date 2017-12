Meine Fußballgeschichte des Jahres 2017 Als Familie Wenbin nach Runcorn reiste

2017 war kein einfaches Jahr für Fußballfans. Chinesische Klubs gingen in Europa auf spektakuläre Einkaufstour, der Bundesligaspielplan ging wieder ein bisschen in die Breite. 13:30 Uhr, das ist die neue Anstoßzeit am Sonntag, der asiatische Markt ist schließlich wichtig. Chinas U20 wollte die Regionalliga Südwest als Trainingslager nutzen, wurde aber wieder zurückgepfiffen. Und im Berliner Olympiastadion trällerte Helene Fischer in der Halbzeitpause des DFB-Pokalendspiels ihr Lied, irgendwo hinter dem Pfeifkonzert.

Jetzt haben sie es endgültig überdreht. Diesmal wirklich.

Der Kommerz mache den Fußball kaputt, die Globalisierung sowieso. Ich weiß nicht mehr, wie viele Blogbeiträge ich in diesem Jahr gelesen habe, in denen Fußballfans ihr Unbehagen ausbreiteten. Dieses diffuse Gefühl der Entfremdung, mit dem sie dem ganzen "Zirkus" zunehmend begegnen. Einige haben daraus bereits die Konsequenz gezogen, ihren Herzensklub nicht mehr zu begleiten. Andere sehen sich kurz davor. Das Gegengewicht dazu war eine Geschichte, die sich im Oktober im Nordwesten Englands ereignete.

Runcorn FC, Meister und Europapokalsieger

Der Hauptdarsteller ist auch hier ein Chinese: Huang Wenbin, 37 Jahre alt. Herr Wenbin lebt in Xiamen, einer Großstadt an der Ostküste der Volksrepublik. Wie sein Leben dort aussieht, ist unbekannt, es ist für die Geschichte aber auch nicht wichtig. Was wir wissen: Wenbin hat offensichtlich ausreichend Freizeit. Mit großer Geduld spielte er "Championship Manager: Season 01/02" an seinem Computer, eine mittlerweile in die Jahre gekommene Fußballsimulation, und hievte den unterklassigen Runcorn FC durch das englische Ligasystem bis zum Gewinn der Meisterschaft und des Uefa-Pokals.

Warum Wenbin sich einst ausgerechnet für den auch damals schon unbedeutenden Klub Runcorn entschieden hat, ist unklar. In jedem Fall entwickelte er in den virtuellen Erfolgsjahren als Runcorn-"Manager" eine innige Beziehung zu seinem Klub, zu dem er im Spiel Superstars wie Steven Gerrard, David Beckham und Roberto Carlos lotste. Sie alle spielten für den ruhmreichen Runcorn FC. Wenbin entschied schließlich, diesen Sehnsuchtsort aufzusuchen.

Runcorn ist eine schmucklose 60.000-Einwohner-Industriestadt im Nordwesten Englands, der Strukturwandel ist auch dort nicht ohne Folgen geblieben. Etwas Chemie ist noch ansässig - und reichlich Erinnerungen an bessere Tage. 2016 wurde hier mehrheitlich für den Brexit gestimmt. Der Runcorn FC ist vor gut einem Jahrzehnt in die Insolvenz gegangen, wurde danach als Runcorn Linnets FC neugegründet und dümpelt aktuell in der North West Counties League herum, der neunten englischen Liga.

Trotzdem reiste Wenbin aus Xiamen nach Runcorn, gemeinsam mit seiner Frau Lin Xiaoru, dem vierjährigen Sohn Yandao und der 11 Monate alten Tochter Geshu. Am Ende dieser knapp 10.000 Kilometer langen Tour verpassten sie die richtige Busstation und strandeten an einer Landstraße in Cheshire, drei Stunden suchten sie nach dem Stadion der Runcorn Linnets. Dort empfing sie Chairman Mark Buckley, den Wenbin über einen eigens eingerichteten Twitter-Account vorgewarnt hatte.

Buckley zeigte dem Gast aus Asien den Platz und die Geschäftsstelle, der Vierjährige bekam einen Runcorn-Button angeheftet und durfte ein wenig auf dem grünen Rasen kicken. Die höfliche Art der Chinesen beeindruckte Buckley. Im Anschluss sagte er, er habe diesen Besuch sehr genossen. Man wolle in Kontakt bleiben. Noch überschwänglicher fiel das Resümee bei Wenbin aus: Es war "der großartigste Tag meines Lebens".

Endlich einmal eine positive Globalisierungsgeschichte

Ein Chinese reist nach England und genießt dort eine Stadionführung. Das soll sie sein, die Fußballgeschichte des Jahres?

Ja, weil sie am Ende eben doch noch ein bisschen mehr erzählt: Wenbins Besuch in Runcorn handelt einerseits von der völlig irrationalen Beziehung zwischen Menschen und Fußballklubs. Niemand sucht seinen Lieblingsverein aus, indem er eine objektive Kriterienliste abprüft. Bei manchem ist es ein bestimmter Spieler, bei einem anderen sind es die Trikotfarben - oder eben eine erfolgreiche Karriere in einem PC-Fußballmanager.

Vielmehr noch geht es in der Geschichte aber um Globalisierung. Und das ausnahmsweise ausschließlich im positiven Sinn. Hier tritt der Chinese nicht als tumb-neureicher Investor ohne Gespür für das Spiel auf, wie in so vielen anderen Erzählungen dieses Jahres. Hier steht er für Neugier und für Leidenschaft. Familie Wenbin bleibt diese unvergessliche Erinnerung, vielleicht sogar eine längere Brieffreundschaft mit Buckley. Alles ausgelöst durch ein Computerspiel.

Huang Wenbin

Wenbin ist wortwörtlich um die halbe Welt gefahren, nur um das Fußballstadion in Runcorn zu sehen. So handelt doch kein vernünftiger Mensch! Wer sich aber anschaut, wie glücklich und zufrieden die Personen an diesem Sonntagnachmittag im Nordwesten Englands auf den Fotos aussehen, der bekommt einen Eindruck von der Kraft des Fußballs, eben immer wieder auch solche wunderbaren Dinge geschehen zu lassen.

Kurz vor den Feiertagen hat Wenbin aktuelle Fotos nach Runcorn geschickt - von seinem Sohn, der noch immer am liebsten mit dem gelben Fußball spielt, den Buckley ihm geschenkt hat.

Vielleicht ist doch nicht alles schlecht.