SPIEGEL ONLINE: Bradley Stokes, wie kam es, dass Sie bei Bradley Stoke Town in der Bristol and District Football League gelandet sind?

Stokes: Ich habe gerade meinen Abschluss an der Uni in Bristol gemacht. Während des Studiums hatte ich keine Zeit für Fußball, aber jetzt wollte ich unbedingt wieder in einen Verein eintreten. Ich wusste, dass es in der Gegend einen Ort gibt, der Bradley Stoke heißt, deshalb habe ich einfach mal gegoogelt, ob es dort nicht vielleicht einen Klub gibt. Und ich hatte Glück. Wie hoch ist die Chance, dass man in einem Verein spielt, der so heißt wie man selbst? Eins zu eine Million vielleicht.

SPIEGEL ONLINE: Die Mitarbeiter des Klubs müssen an einen Scherz geglaubt haben, als Sie sich gemeldet haben.

Stokes: Ja, alle waren ziemlich erstaunt, als sie meinen Namen gehört haben. Ich habe als Beweis meinen Personalausweis und meinen Führerschein vorgelegt, damit klar ist, dass ich es ernst meine. Danach waren die Leute super nett zu mir. Ich habe zuerst für die Reserve gespielt und wurde dann in die erste Mannschaft befördert. Die Saison läuft ganz gut. Wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Über das vergangene Wochenende möchte ich aber lieber nicht sprechen. Da ist mir ein Eigentor unterlaufen.

SPIEGEL ONLINE: Ist Ihr Name in der Kabine ein Thema? Machen Ihre Mitspieler Witze?

Stokes: Ja, schon. Als ich mich vor meinem ersten Spiel für die erste Mannschaft vorgestellt habe, hieß es: "Ah, du musst der berühmte Bradley Stokes sein." Tja, das bin ich wohl. Meine Mitspieler haben sogar ein Lied für mich. Es geht so: "His name is the club, his name is the cluuuub - Bradley Stokes, his name is the club."

SPIEGEL ONLINE: Sie sind mittlerweile eine kleine Berühmtheit. Verschiedene britische Medien haben über Sie berichtet. Gefällt Ihnen das?

Stokes: Die Sache ist, dass ich eigentlich gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehe. Wir sind einfach eine richtig gute Truppe, ein paar Jungs spielen schon viele Jahre für den Verein. Und dann komme ich und bin plötzlich die große Nummer. Das ist irgendwie komisch.

SPIEGEL ONLINE: Davon mussten Sie doch ausgehen.

Stokes: Naja, mir war schon klar, dass es von meinen Mitspielern ein paar Scherze gibt und mein Name vielleicht ein lokales Thema wird. Aber dass sogar Journalisten aus Deutschland anrufen, damit hätte ich nicht gerechnet. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft nicht unter dem Trubel leidet. Neulich wollte die BBC einen Beitrag über mich drehen, bei einem wirklich wichtigen Spiel von uns. Aber ich war mir nicht sicher, ob sich die Mannschaft damit wohl fühlt, wenn genau dann ein Kamerateam in der Kabine ist. Wir haben den Dreh dann auf ein Pokalspiel verschoben.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Klub freut sich sicher über ein bisschen Aufmerksamkeit.

Stokes: Auf jeden Fall. Ich habe den Verein auf die Landkarte gesetzt. Es wäre schön, wenn wir dadurch ein paar neue Sponsoren gewinnen würden, die uns vielleicht neue Trikots oder Trainingsanzüge zahlen könnten. Es soll nicht nur um mich gehen, der ganze Klub soll profitieren.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie eine Sonderprämie ausgehandelt, weil Sie den Verein überregional bekannt machen?

Stokes: Haha, nein. Wir bekommen überhaupt kein Geld. Dafür ist das Level zu niedrig. Wir spielen in der 14. Liga.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie von ähnlichen Geschichten wie Ihrer gehört? Kennen Sie andere Spieler, die so heißen wie ihr Klub?

Stokes: Nein, habe ich nicht. Das macht meine Geschichte so einzigartig, nehme ich an.

SPIEGEL ONLINE: Was ist mit dem ehemaligen Arsenal-Trainer Arsène Wenger?

Stokes: Den könnte man nennen. Aber da passt eben nur der Vorname.

SPIEGEL ONLINE: Der VfL Wolfsburg wurde mal von einem Mann namens Wolfgang Wolf trainiert.

Stokes: Ja, davon habe ich gehört.

SPIEGEL ONLINE: Es stimmt schon: Bradley Stokes bei Bradley Stoke, passender wird es nicht. Ist Ihnen klar, dass Sie im Grunde nie wieder den Verein wechseln dürfen?

Stokes: Das weiß ich. Ich bin jetzt 23 Jahre alt. Klar, als junger Spieler sollte man immer das Ziel haben, zu einem größeren und besseren Klub zu gehen. Aber ich bin realistisch. Ich kenne mein Level. Ich glaube nicht, dass mich irgendwann ein Verein aus einer höheren Spielklasse will. So lange ich in Bristol lebe, gibt es keinen Grund für mich, irgendwo anders hinzugehen.