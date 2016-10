Englischer Ligapokal Klopps Liverpool bezwingt Tottenham

Der FC Liverpool hat sich in der vierten Runde des englischen Ligapokals gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bezwang den Premier-League-Konkurrenten an der Anfield Road 2:1 (1:0) durch zwei Tore von Daniel Sturridge (9./64. Minute). Vincent Janssen (76.) traf für die Spurs nach einem Foul per Strafstoß. Sowohl Klopp als auch Tottenham-Coach Mauricio Pochettino schickten eine B-Elf aufs Feld. Liverpools Torwart Loris Karius saß auf der Bank.

Auch der FC Arsenal erfüllte ohne die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi mit einem 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten FC Reading seine Pflichtaufgabe. Alex Oxlade-Chamberlain (33./78.) erzielte im Emirates Stadium beide Tore für die Gunners.

Außerdem zog Zweitligist Newcastle United mit einem 6:0-Kantersieg gegen den Ligakonkurrenten Preston North End in die fünfte Pokalrunde ein. Hull City gewann 2:1 bei Bristol City.