Englischer Ligapokal United stoppt Krise - jetzt wieder gegen City

Northampton Town - Manchester United 1:3 (1:1)

Nach drei Niederlagen in Folge konnte Manchester United seine Schwarze Serie mit einem 3:1-Sieg im Ligapokal beim Drittligisten Northampton Town vorerst beenden. Michael Carrick hatte United in der 17. Minute in Führung gebracht. Die Gastgeber waren allerdings kurz vor der Pause durch einen von Daley Blind verschuldeten Foulelfmeter zum Ausgleich gekommen.

In der zweiten Hälfte stellten Ander Herrera (68. Minute) und Marcus Rashford (75.) den Achtelfinaleinzug für die Red Devils sicher. Trainer José Mourinho verzichtete in der Startelf auf die Zugänge Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic.

Swansea City - Manchester City 1:2 (0:0)

Josep Guardiola hat auch das neunte Pflichtspiel als Trainer von Manchester City gewonnen. Ohne zahlreiche geschonte Stars siegte City bei Swansea City 2:1. Gael Clichy (49.) und der 19-Jährige Aleix García (67.) mit seinem ersten Tor in England brachten die Citizens 2:0 in Führung, Gylfi Sigurdsson gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer für die Waliser. Leroy Sané spielte bei City 90 Minuten, Abwehrchef und Kapitän Vincent Kompany feierte sein Comeback nach fünfmonatiger Verletzungspause.

AP Erik Lamela (Tottenham Hotspur)

Tottenham Hotspur - Gillingham 5:0 (1:0)

Obwohl Trainer Mauricio Pochettino nach dem Premier-League-Sieg gegen Sunderland im Ligapokal elf neue Spieler aufbot, hatte der Tabellendritte Tottenham Hotspur keine Mühe mit dem Drittligisten Gillingham. Christian Eriksen (31., 48.) erzielte zwei Tore für die Spurs, Zugang Vincent Janssen traf per Elfmeter zu seinem ersten Tor in England nach seinem Wechsel aus Alkmaar im Sommer (51.). Josh Onomah (65.) und Erik Lamela (68.) stellten den Endstand her.

West Ham United - Accrington Stanley 1:0 (0:0)

Um ein Haar ist Krisen-Klub West Ham United einer neuerlichen Blamage entgangen. Die Londoner, die in der Europa-League-Qualifikation gescheitert waren und in der Premier League auf einem Abstiegsplatz liegen, mussten vor eigenem Publikum bis in die Nachspielzeit zittern, bevor der eingewechselte Dimitri Payet einen Freistoß zum Siegtreffer gegen den Viertligisten Accrington Stanley verwandelte.

Auslosung Achtelfinale

Zu zwei Top-Spielen kommt es in der vierten Runde des Ligapokals, die Ende Oktober ausgetragen wird. Guardiola und Mourinho treffen mit United und City zum zweiten Manchester Derby in dieser Saison aufeinander, nachdem die Citizens das erste Duell in der Liga gewonnen hatten. Auch im Ligapokal wird das Match in Old Trafford ausgetragen. Jürgen Klopp erwartet mit Liverpool Tottenham Hotspur an der Anfield Road, und Chelsea muss im Londoner Derby bei West Ham United antreten. Dagegen bekam Arsenal mit einem Heimspiel gegen den Zweitligisten Reading eine machbare Aufgabe zugelost.